Als ein Arbeiter von einem Löwen angefallen wird, macht er sich auf die Jagd und erlegt das Tier. Sein Ruhm währt jedoch nur kurz, denn schon bald kommt es zu weiteren Zwischenfällen.



Zwei Löwen suchen nachts das Lager heim und richten dabei jedes mal ein Blutbad an. Um die "Menschenfresser" zu stoppen, heuert Pattersons Auftraggeber Beaumont einen Profi an. Als auch der sagenumwobene Jäger Remington weitere Opfer durch die Angriffe der Raubkatzen nicht verhindern kann, fliehen die Arbeiter. Um das Bauprojekt zu retten, machen sich Patterson und Remington auf die Suche nach den Löwen, die von den Einheimischen inzwischen ehrfürchtig "der Geist" und "die Dunkelheit" genannt werden. Sie folgen ihrer Spur in die Berge. Dort machen sie eine schauerliche Entdeckung.



Auf eine gefährliche Löwenjagd machen sich die Hollywoodstars Val Kilmer und Michael Douglas in dem düsteren Abenteuerfilm "Der Geist und die Dunkelheit". Die albtraumhafte Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit, die Wissenschaftler erst über 100 Jahre später vollständig aufklären konnten: Tatsächlich töteten die beiden "Löwen von Tsavo", die heute ausgestopft im "Field Museum of Natural History" in Chicago zu sehen sind, mehr als 30 Menschen. Die grandiose Bildgestaltung von Oscarpreisträger Vilmos Zsigmond und die exzellente Klangkulisse, für die es 1996 den begehrten Academie-Award gab, zeichnen die amerikanische Kinoproduktion aus.