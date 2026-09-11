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"Der Engel mit der Posaune" - Attila HÃ¶rbiger, Paula Wessely.

Film

Der Engel mit der Posaune

Als die Gestapo die Jüdin Henriette, Ehefrau des Klavierproduzenten Hans Alt, verhaften will, stürzt sie sich aus dem Fenster, ehe ihr Sohn Hermann, ein fanatischer Nazi, eingreifen kann.

Produktionsland und -jahr:
Österreich 1949
Datum:
Sendetermin
24.10.2026
13:35 - 15:50 Uhr

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Spielfilm

"Der Engel mit der Posaune" ist der Glücksbringer der österreichischen Klavierbauer-Familie Alt, deren wechselhafte Geschichte der Film vom Niedergang der österreichisch-ungarischen Monarchie bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges erzählt.

Karl Hartls erste Regiearbeit nach zehnjähriger Pause gab 1948 dem Schauspieler-Ehepaar Paula Wessely und Attila Hörbiger die Möglichkeit, sich vom NS-Regime zu distanzieren. Das österreichische Publikum honorierte die "Rehabilitierung des Österreichertums", wie es der österreichische Regisseur Franz Antel formulierte, indem es "Der Engel mit der Posaune" zum besten Film des Jahres erkor.

Darsteller

  • Henriette Stein - Paula Wessely
  • Franz Alt - Attila Hörbiger
  • Sophie Alt - Hedwig Bleibtreu
  • Otto Eberhard Alt - Paul Hörbiger
  • Hans Alt - Hans Holt
  • Graf Thraun - Curd Jürgens
  • Hermann Alt - Oskar Werner
  • Selma Rosner - Maria Schell

Stab

  • Regie - Karl Hartl

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