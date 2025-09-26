Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Spielfilm
  4. Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders
Ein junge, nackt scheinende Frau liegt unter einer großen weißen Decke. Ihre Haut ist bleich, ihre ausgebreiteten langen, lockigen Haare sowie Lippen und Augenbrauen sind leuchtend rot. Der Kopf liegt zum Betrachter hin leicht nach unten hängend, ihr linker, nach hinten ausgestreckter Arm fällt ebenfalls leicht nach unten weg.

Film

Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders

Im 18. Jahrhundert wird Jean-Baptiste Grenouille mit einem exzellenten Geruchssinn geboren. Besessen von der Idee, den perfekten Duft zu kreieren, lernt er das Handwerk des Parfümeurs.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland , Frankreich , Spanien 2006
Datum:
Sendetermin
17.10.2025
20:15 - 22:25 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

Mehr

teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Doch sein Ehrgeiz führt ihn in den Wahnsinn: Um den Duft der Schönheit einzufangen, beginnt er, junge Frauen zu töten und überschreitet alle moralischen Grenzen.

Nach dem Bestseller von Patrick Süskind schuf Tom Tykwer ein düsteres, fesselndes Drama.

Darsteller

  • Jean-Baptiste Grenouille - Ben Whishaw
  • Giuseppe Baldini - Dustin Hoffman
  • Antoine Richis - Alan Rickman
  • Laura Richis - Rachel Hurd-Wood
  • Madame Arnulfi - Corinna Harfouch
  • Grimal - Sam Douglas
  • Mirabellenmädchen - Karoline Herfurth
  • Bürgermeister von Grasse - Simon Chandler
  • Bischof von Grasse - David Calder

Stab

  • Regie - Tom Tykwer

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.