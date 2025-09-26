Film
Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders
Im 18. Jahrhundert wird Jean-Baptiste Grenouille mit einem exzellenten Geruchssinn geboren. Besessen von der Idee, den perfekten Duft zu kreieren, lernt er das Handwerk des Parfümeurs.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland , Frankreich , Spanien 2006
- Datum:
- Sendetermin
- 17.10.2025
- 20:15 - 22:25 Uhr
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
Doch sein Ehrgeiz führt ihn in den Wahnsinn: Um den Duft der Schönheit einzufangen, beginnt er, junge Frauen zu töten und überschreitet alle moralischen Grenzen.
Nach dem Bestseller von Patrick Süskind schuf Tom Tykwer ein düsteres, fesselndes Drama.
Darsteller
- Jean-Baptiste Grenouille - Ben Whishaw
- Giuseppe Baldini - Dustin Hoffman
- Antoine Richis - Alan Rickman
- Laura Richis - Rachel Hurd-Wood
- Madame Arnulfi - Corinna Harfouch
- Grimal - Sam Douglas
- Mirabellenmädchen - Karoline Herfurth
- Bürgermeister von Grasse - Simon Chandler
- Bischof von Grasse - David Calder
Stab
- Regie - Tom Tykwer