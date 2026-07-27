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Gefesselter Mann blickt böse in die Kamera.

Film

Das Jerico Projekt

Als der CIA-Agent Pope ums Leben kommt, muss sein Vorgesetzter Wells zu drastischen Mitteln greifen: Die Erinnerungen des Agenten sollen in das Gehirn des Verbrechers Jerico übertragen werden.

Produktionsland und -jahr:
Großbritannien 2015
Datum:
FSK
FSK 16
von 22 bis 6 Uhr

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Spielfilm

Durch einen Hackerangriff haben die USA die Kontrolle über ihre Atomraketen verloren. CIA-Agent Bill Pope ist der Einzige, der den Verantwortlichen kennt. Und der geniale Programmierer Jan Strook, genannt "The Dutchman", ist nun ein gefragter Mann. Der Anarchist Xavier Heimdahl plant einen Terroranschlag und will den Hacker unbedingt ausfindig machen. Zwar gelingt es Heimdahl, Pope zu fassen, doch trotz Folter schweigt er beharrlich.

Als die CIA ihren Agenten endlich ausfindig gemacht hat, ist dieser bereits tot. Da es den Medizinern jedoch gelingt, seine Gehirnströme aktiv zu halten, entschließt sich Popes Vorgesetzter Quaker Wells zu einer riskanten Operation: Der Neurowissenschaftler Dr. Franks soll die Erinnerungen des Agenten in das Gehirn eines anderen Menschen transferieren.

Die Zielperson ist der gefährliche Häftling Jerico Stewart, der aufgrund seines Hirntraumas ideale Voraussetzungen für den Versuch bietet. Allerdings ist der gefühlskalte Killer eher an seiner Flucht interessiert, als für den Geheimdienst einen Terroranschlag zu verhindern. Doch nach der geglückten Operation machen sich neben den Erinnerungen nach und nach auch Popes Emotionen bemerkbar.

Darsteller

  • Jerico Stewart - Kevin Costner
  • Quaker Wells - Gary Oldman
  • Bill Pope - Ryan Reynolds
  • Dr. Franks - Tommy Lee Jones
  • Xavier Heimdahl - Jordi Mollà
  • Jill Pope - Gal Gadot
  • Jan Strook "The Dutchman" - Michael Pitt
  • Elsa Mueller - Antje Traue

Stab

  • Regie - Ariel Vromen

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