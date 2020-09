Der mächtige Bürgermeister Abraham Brant hat seinen Vater auf dem Gewissen, den er vor den Augen des Jungen in einem Duell erstochen hat. Jetzt, 20 Jahre später, steht David als erwachsener Mann dem gefürchteten "Prediger" gegenüber, der aus dem Dorf eine abgeschottete Sektengemeinde gemacht hat, die an ihn als Wunderheiler glaubt und jeder seiner Anordnungen folgt.



Zur Tarnung gibt sich der kampferprobte Texas Ranger, den seine Frau Marisol begleitet, als durchreisender Geschäftsmann aus. Während Abrahams Sohn Isaac dem geheimnisvollen Fremden überaus feindselig begegnet, empfängt ihn der charismatische Alleinherrscher mit offenen Armen. Abraham ernennt David kurzerhand zum Sheriff und zeigt eine besondere Fürsorge für die bildschöne Marisol, die er in seine Glaubensgemeinschaft einlädt.



David merkt schon bald, wie sich eine raffinierte Falle um ihn schließt. Die Aussicht, seinen Auftrag vor Ort zu erfüllen, lässt ihn jedoch die Gefahr verdrängen. Nun ist es eine Frage der Zeit, wann bei dem Psychoduell mit Abraham die Masken fallen.



Hollywoodstar Woody Harrelson glänzt als diabolischer Prediger in dem modernen Western "Das Duell". Seinen Herausforderer mimt der australische Newcomer Liam Hemsworth, bekannt aus den Welterfolgen der verfilmten Romanreihe "Die Tribute von Panem". Er spielt einen mutigen Texas Ranger, der auf sich alleine gestellt dem charismatischen Schurken das Handwerk legen möchte. Bei dem spannenden Psychoduell kommt es schließlich zum Showdown unter der texanischen Wüstensonne.



Regisseur Kieran Darcy-Smith verbindet klassische Motive des uramerikanischen Genres mit unterschwelliger Kritik an Rassismus, Sexismus und Gewaltverherrlichung. In der aktuellen Debatte um die Grenze zu Mexiko trägt der Film eine erkennbare politische Botschaft in sich.