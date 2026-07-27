Film
Dark Encounter
Ein Jahr, nachdem die achtjährige Maisie auf mysteriöse Weise verschwunden ist, kehrt deren trauernde Familie in ihre Heimatstadt zurück.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 28.09.2026
Dort gerade wieder angekommen, bemerken sie merkwürdige Lichter aus einem nahe gelegen Wald. Als sie dem Treiben auf den Grund gehen, stellen sie fest, dass die Lichter von außerirdischen Besuchern erzeugt werden, die die Familie scheinbar terrorisieren wollen.
Allerdings wissen sie auch, was hinter dem Verschwinden der Tochter steckt.
Darsteller
- Ray - Mel Raido
- Olivia - Laura Fraser
- Noah - Spike White
- Billy - Sid Phoenix
- Arlene - Alice Lowe
- Kenneth - Grant Masters
- Morgan - Vincent Regan
- Jordan - Nicholas Pinnock
Stab
- Regie - Carl Strathie