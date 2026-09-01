Film
Curveball – Wir machen die Wahrheit
BND-Biowaffenexperte Wolf trifft auf den irakischen Asylbewerber Rafid Alwan. Dieser behauptet, Teil von Saddam Husseins geheimem Biowaffenprogramm gewesen zu sein. Für den BND wäre das eine Sensation – doch die entscheidenden Beweise fehlen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2020
- Datum:
- Sendetermin
- 20.09.2026
- 00:00 - 01:40 Uhr
Wie konnte die Aussage eines einzelnen Mannes die Weltpolitik verändern? Ein packendes Drama über Geheimdienste, Zweifel und eine folgenreiche Lüge.
Alwan, Deckname "Curveball", kennt seinen Wert und spielt mit den Erwartungen seiner Gesprächspartner. Seine Aussagen kommen den Interessen von CIA, Bundesregierung und Geheimdiensten entgegen. So wird aus einer konstruierten Geschichte scheinbar Realität, aus einer Lüge scheinbare Wahrheit – mit Folgen, die die Weltpolitik nachhaltig verändern.
Besetzung
- Arndt Wolf - Sebastian Blomberg
- Ahmed Alwan - Dar Salim
- Leslie - Virginia Kull
- Schatz - Thorsten Merten
- Retzlaff - Michael Wittenborn
- Meg - Franziska Brandmaier
Stab
- Regie - Johannes Naber