Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Spielfilm
  4. Curveball – Wir machen die Wahrheit
Dr. Arndt Wolf (Sebastian Blomberg) mit dem Iraker Rafid Ahmed Alwan (Dar Salim) im Schnee

Film

Curveball – Wir machen die Wahrheit

BND-Biowaffenexperte Wolf trifft auf den irakischen Asylbewerber Rafid Alwan. Dieser behauptet, Teil von Saddam Husseins geheimem Biowaffenprogramm gewesen zu sein. Für den BND wäre das eine Sensation – doch die entscheidenden Beweise fehlen.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2020
Datum:
Sendetermin
20.09.2026
00:00 - 01:40 Uhr

Mehr

teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Wie konnte die Aussage eines einzelnen Mannes die Weltpolitik verändern? Ein packendes Drama über Geheimdienste, Zweifel und eine folgenreiche Lüge.

Alwan, Deckname "Curveball", kennt seinen Wert und spielt mit den Erwartungen seiner Gesprächspartner. Seine Aussagen kommen den Interessen von CIA, Bundesregierung und Geheimdiensten entgegen. So wird aus einer konstruierten Geschichte scheinbar Realität, aus einer Lüge scheinbare Wahrheit – mit Folgen, die die Weltpolitik nachhaltig verändern.

Besetzung

  • Arndt Wolf - Sebastian Blomberg
  • Ahmed Alwan - Dar Salim
  • Leslie - Virginia Kull
  • Schatz - Thorsten Merten
  • Retzlaff - Michael Wittenborn
  • Meg - Franziska Brandmaier

Stab

  • Regie - Johannes Naber

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.