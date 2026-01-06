Hauptnavigation

Film

Curiosa - Die Kunst der Verführung

Paris, 1895: Der Dichter Pierre und sein Freund Henri sind Hals über Kopf in Marie verliebt, die Tochter ihres Mentors. - Französisches Liebesdrama aus dem Jahr 2019 von Lou Jeunet.

Produktionsland und -jahr:
Frankreich 2019
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 04.02.2026
FSK
FSK 16
von 22 bis 6 Uhr

Spielfilm

Obwohl sie den dandyhaften Pierre bevorzugt, entscheidet sich Marie für eine Ehe mit Henri, der ihr ein besseres Leben bieten kann. Gekränkt reist Pierre nach Algerien. Dort lernt er Zohra kennen, die seine Leidenschaft für erotische Fotografie teilt.

Ein Jahr später kehrt Pierre mit Zohra nach Paris zurück und beginnt eine leidenschaftliche Affäre mit Marie. Ein verbotenes Katz-und-Maus-Spiel mit allen Beteiligten nimmt seinen Lauf.


Besetzung


  • Marie de Heredia - Noémie Merlant
  • Pierre Louÿs - Niels Schneider
  • Henri de Régnier - Benjamin Lavernhe
  • Zohra Ben Brahim - Camélia Jordana
  • Madame de Heredia - Amira Casar
  • Louise de Heredia - Mathilde Warnier
  • Hélène de Heredia - Mélodie Richard
  • Jean de Tinan - Émilien Diard-Detoeuf
  • André Chaumeix - Damien Bonnard

Stab


  • Regie - Lou Jenet
  Regie - Lou Jenet

