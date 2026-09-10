Film
Cordula
Die junge Kellnerin Cordula erwartet vom Forstgehilfen Fleps ein Kind. Doch dieser hat auch ein Verhältnis mit der Frau des Gendarmen. Bald kursieren böse Gerüchte über Cordula.
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich 1950
- Datum:
- Sendetermin
- 24.10.2026
- 06:15 - 07:55 Uhr
"Cordula" ist ein rührender österreichischer Spielfilm von 1950 mit Paula Wessely und Attila Hörbiger in den Hauptrollen.
Darsteller
- Cordula - Paula Wessely
- Kirbisch - Attila Hörbiger
- Frau Kirbisch - Jane Tilden
- Rosa - Alma Seidler
- Fleps - Erik Frey
Stab
- Regie - Gustav Ucicky