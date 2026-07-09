Film
Cop Land
Freddy Heflin ist Sheriff im beschaulichen Städtchen Garrison in New Jersey. Er ahnt nicht, dass seine Cop-Kollegen ihr angenehmes Leben mit dem Geld der lokalen Mafia finanzieren.
- Produktionsland und -jahr:
- USA 1997
- Datum:
- Sendetermin
- 28.08.2026
- 22:25 - 00:00 Uhr
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
Niemand nimmt Freddy ernst. Der wiederum bewundert den Großstadt-Cop Ray, der alle Fäden in der Hand hält. Eines Tages kommt es zu einem folgenreichen Zwischenfall, und Freddy wird zur Zielscheibe seiner korrupten Kollegen.
Darsteller
- Freddy Heflin - Sylvester Stallone
- Ray Donlan - Harvey Keitel
- Moe Tilden - Robert de Niro
- Gary Figgis - Ray Liotta
- Joey Randone - Peter Berg
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Stab
- Regie - James Mangold