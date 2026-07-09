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"Cop Land": Der Sheriff Freddy Heflin (Sylvester Stallone) hält in beiden Händen eine Pistole und zielt vor sich. Auf der Nase hat er eine Verletzung. Im Hintergrund stehen Menschen, eine junge Frau hält Luftballons in der Hand.

Film

Cop Land

Freddy Heflin ist Sheriff im beschaulichen Städtchen Garrison in New Jersey. Er ahnt nicht, dass seine Cop-Kollegen ihr angenehmes Leben mit dem Geld der lokalen Mafia finanzieren.

Produktionsland und -jahr:
USA 1997
Datum:
Sendetermin
28.08.2026
22:25 - 00:00 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

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teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Niemand nimmt Freddy ernst. Der wiederum bewundert den Großstadt-Cop Ray, der alle Fäden in der Hand hält. Eines Tages kommt es zu einem folgenreichen Zwischenfall, und Freddy wird zur Zielscheibe seiner korrupten Kollegen.

Darsteller

  • Freddy Heflin - Sylvester Stallone
  • Ray Donlan - Harvey Keitel
  • Moe Tilden - Robert de Niro
  • Gary Figgis - Ray Liotta
  • Joey Randone - Peter Berg
  • -

Stab

  • Regie - James Mangold

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