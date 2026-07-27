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Eine Stewardess in Uniform blickt in einem Flugzeug ums Eck.

Film

Code 7500

Nachdem Co-Pilot Tobias Ellis routiniert den Abflug der Maschine vorbereitet hat und der Start wie immer reibungslos verlaufen ist, dringt plötzlich Geschrei aus der Kabine. Eine Gruppe Männer versucht, ins Cockpit einzudringen. Es beginnt ein Ringen zwischen Besatzung und Angreifern, die Tür zum Cockpit wird Kampfgebiet, und Co-Pilot Tobias gerät in die Position, über Leben und Tod entscheiden zu müssen.

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Spielfilm

Die Zahlenkombination 7500 ist in der internationalen Luftfahrt der Emergency-Code für eine Flugzeugentführung. Ein Code, der das Leben aller Menschen an Bord eines Airbus A319 von Berlin nach Paris für immer verändert.


Besetzung


  • Tobias Ellis - Joseph Gordon-Levitt
  • Vedat - Omid Memar
  • Gökçe - Aylin Tezel
  • Michael Lutzmann - Carlo Kitzlinger
  • Kenan - Murathan Muslu
  • Daniel - Paul Wollin
  • Natalie - Aurélie Thépaut

Stab


  • Regie - Patrick Vollrath
  • Tobias Ellis - Joseph Gordon-Levitt
  • Vedat - Omid Memar
  • Gökçe - Aylin Tezel
  • Michael Lutzmann - Carlo Kitzlinger
  • Kenan - Murathan Muslu
  • Daniel - Paul Wollin
  • Natalie - Aurélie Thépaut
  • Regie - Patrick Vollrath

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