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"Bram Stoker's Dracula": Dracula (Gary Oldman) leckt das Rasiermesser ab, auf dem sich Jonathan Harkers (Keanu Reeves) Blut befindet. Dieser hat ihm den Rücken zugewandt und steht hinter ihm.

Film

Bram Stoker's Dracula

Opulente Verfilmung des Klassikers von Bram Stoker. Graf Dracula, der Fürst der Finsternis, reist von Osteuropa nach London auf der Suche nach menschlicher Liebe.

Produktionsland und -jahr:
USA 1992
Datum:
FSK
FSK 16
von 22 bis 6 Uhr

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Spielfilm

Jahrhundertelang lebt Graf Dracula in der Abgeschiedenheit seines transsilvanischen Schlosses. Doch er sehnt sich nach menschlicher Leidenschaft. Zum Kauf eines Anwesens in London lässt er den Immobilienmakler Jonathan Harker nach Transsilvanien kommen.

Als Harker (Keanu Reeves) im Schloss eintrifft, erkennt Dracula (Gary Oldman) in dem Foto von Harkers Verlobter Mina (Winona Ryder) die Reinkarnation seiner verlorenen Liebe Elisabeta. Der Graf sorgt dafür, dass Harker das Schloss nicht verlassen kann, und begibt sich auf die Reise nach England. Dort trifft er die nichts ahnende Mina, die sich zu seinem charismatischen Wesen hingezogen fühlt.

Der Vampir umwirbt Mina, während er an Minas bester Freundin Lucy (Sadie Frost) seinen Blutdurst stillt. Währenddessen wurde der Vampirexperte Dr. van Helsing (Anthony Hopkins) hinzugezogen, um den besorgniserregenden Phänomenen auf die Spur zu kommen. Als sich Harker aus dem Schloss befreien kann, setzen sie gemeinsam alles daran, Mina vor dem untoten Grafen zu retten.

Spannende Neuinterpretation des "Dracula"-Stoffes, die den Herrn der Finsternis als glühenden Liebhaber von einer ganz menschlichen Seite zeigt. Üppige Ausstattung, originelle Spezialeffekte und besonders der mit Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins und Keanu Reeves herausragende Cast sorgen für ein fulminantes Filmerlebnis.

Darsteller

  • Abraham van Helsing - Anthony Hopkins
  • Jonathan Harker - Keanu Reeves
  • Dracula - Gary Oldman
  • Jack Seward - Richard E. Grant
  • Mina Murray - Winona Ryder
  • Lucy Westenra - Sadie Frost
  • R.M. Renfield - Tom Waits

Stab

  • Regie - Francis Ford Coppola

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