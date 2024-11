Borders of Love

Hanna und Peter lieben sich. Doch irgendwie schleicht sich das Gefühl ein, ihre Beziehung könnte in zu viel Routine münden. Der Wunsch nach sexueller Befreiung bestimmt mehr und mehr ihren Alltag. Sie beginnen, kleine Filmchen zu drehen. Als auch das nicht reicht, gehen sie einen Schritt weiter: Hanna beginnt vor Peters Augen, einen anderen Mann in einer Bar anzumachen. Dann taucht dieser tatsächlich bei ihnen zu Hause auf.



Irritationen und geheime Fragen bleiben nicht aus: Was macht eigentlich noch ihre ureigene Beziehung in all ihrer Intimität aus? Dennoch lassen sie sich nun auf ein erotisches Experiment mit einem Swinger-Paar ein. Während Hanna die neue Freiheit genießt und mehr von sich selbst entdeckt als sie je geglaubt hätte, steht Peter zunehmend hilflos an der Seitenlinie und versucht, Hanna zurückzugewinnen. Doch dann lernt er Klara kennen, die in einer Bar arbeitet und an die wahre Liebe glaubt. Peter muss sich entscheiden.



Wo ist die Grenze, wenn zwei Menschen sich bewusst dafür entscheiden, die Normen der bürgerlichen Gesellschaft zu durchbrechen? Nicht zuletzt beim Thema Sex befindet man sich unversehens auf einem schmalen Grat. So auch Hanna und Peter, die glauben, in ihrer Partnerschaft tiefgehende Gefühle und Erotik, Liebe und Lust trennen zu können – und dann auch noch einvernehmlich.



Tomasz Winskis Erotikdrama lotet die möglichen Widersprüche und Herausforderungen eindrucksvoll und unverblümt aus. Sein Film gewann auf dem renommierten Filmfestival in Karlsbad (tschechisch: Karlovy Vary) den Preis der internationalen Filmkritik FIPRESCI.