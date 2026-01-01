Film
Bleib bei uns
Nach der Rückkehr aus den USA will der französische Comedian Gad Elmaleh in Paris zum Katholizismus konvertieren – zum Entsetzen seiner jüdischen Familie. - Autobiografische Komödie.
- Produktionsland und -jahr:
- Frankreich 2022
- Datum:
- Sendetermin
- 25.01.2026
- 17:05 - 18:30 Uhr
Zunächst versucht Gad - Sohn jüdischer Eltern mit marokkanischen Wurzeln - die Wahrheit vor seiner Familie zu verbergen, doch der Versuch schlägt fehl, als die Eltern in Gads Tasche eine Statue der Heiligen Jungfrau Maria finden. Was für ein Albtraum!
Seine Konvertierung entpuppt sich zu einem Schlachtfeld der Gefühle für Familie und Freunde, die entschlossen sind, Gad zurück zur Vernunft und damit zurück zum jüdischen Glauben zu bringen. Dennoch versucht Gad mit allen Mitteln, ihnen klarzumachen, dass sein aufrichtiger Glaube nichts an seiner Identität und der Liebe zu seiner Familie ändert.
In dem Spielfilm "Bleib bei uns" erzählt Gad Elmaleh, einer der bekanntesten Comedystars Frankreichs, von einem der wichtigsten und prägendsten Momente seines Lebens. Neben Regie und Drehbuch spielt Elmaleh die Hauptrolle und konnte für die Realisierung dieser Mockumentary seine richtigen Eltern und seine Schwester als Teil des Casts gewinnen. Entstanden ist eine warmherzige, autobiografische Komödie mit dem unverwechselbaren Humor von Elmaleh über Akzeptanz und die Bedeutung von Familie.
Darsteller
- Gad - Gad Elmaleh
- Judith - Judith Elmaleh
- David - David Elmaleh
- Régine - Régine Elmaleh
- Agnès - Olivia Jubin
- Rabbinerin - Delphine Horvilleur
Stab
- Regie - Gad Elmaleh