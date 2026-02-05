Infolge des Absturzes eines Passagierflugzeugs in den französischen Alpen wird einzig der Stimmenrekorder der Maschine unversehrt geborgen. Nach dem spurlosen Verschwinden des eigentlichen Ermittlungsleiters, Victor Pollock, betraut Philippe Rénier, Leiter der französischen Untersuchungsbehörde für Flugunfälle, den Black-Box-Analysten Mathieu Vasseur mit dem Fall. Schnell isoliert der junge Experte eine Bordaufzeichnung, die auf einen islamistischen Terrorakt hindeutet. Der Verdacht wird publik gemacht.



Durch die Auswertung von Handydaten aus dem Umfeld der Verunglückten gerät Mathieu jedoch ins Zweifeln. Als er erfährt, dass Pollock vor seinem Verschwinden allein mit dem Stimmenrekorder zugange war, bricht er in dessen Haus ein. Mathieu findet Videoaufnahmen von Geheimtreffen zwischen Pollock und dem Unternehmer Xavier Renaud, dessen Firma Computersicherheitssysteme für Flugzeuge entwirft – auch für den Hersteller der Unglücksmaschine.



Ein Pilot berichtet Mathieu, dass das in der abgestürzten Maschine verbaute Assistenzsystem als unausgereift galt. Mathieu beschafft sich über den Laptop seiner Frau Noémie, die bei der Agentur für Luft- und Raumfahrtsicherheit arbeitet, sensible Unterlagen zum holprigen Testvorgang des Flugassistenzsystems. Damit gefährdet er Noémies Job – und seine Ehe.



Mit den Dokumenten erwirkt Mathieu bei Rénier weitergehende Tests, die allerdings ergebnislos bleiben. Er vermutet, dass der Stimmenrekorder ausgetauscht wurde. Mathieu wird freigestellt, ermittelt jedoch weiter und entdeckt bald eine neue Spur. Als er die notwendigen Beweise für die wahre Ursache des Flugzeugabsturzes in den Händen hält, gerät er in Lebensgefahr.



Dem Dreh des französischen Paranoia- und Wirtschaftsthrillers "Black Box – Gefährliche Wahrheit" ging eine weitreichende Recherche voraus, die in besonderem Maße von Frankreichs realer Untersuchungsbehörde für Flugunfälle, BEA, begleitet wurde, die Regisseur Yann Gozlan und seinem Team sowohl beim Drehbuch als auch am Set beratend zur Seite stand. Mit einem präzisen Bild- und Sounddesign nähert sich der Film detailgenau seinem Milieu der Luftfahrt und ihrer technischen Aufschlüsselung an. Die Spannung des Kinohits, der in Frankreich deutlich die Millionenmarke bei den Besucherinnen und Besuchern knackte, steht seinem Authentizitätsanspruch dabei in nichts nach.



Die Hauptrolle des Films schrieb Gozlan dem französischen Schauspielstar Pierre Niney auf den Leib. Inspirieren ließ sich Niney für seine Darstellung unter anderem durch die Beobachtung eines realen Black-Box-Analysten und durch Gene Hackmans Figur aus Francis Ford Coppolas Genre-Klassiker "Der Dialog".