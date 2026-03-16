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"Bibi & Tina - Der Film": Vor einem querlaufenden Holzbalken stehen Tina (Lisa-Marie Koroll) und Bibi (Lina Larissa Strahl) nebeneinander. Sie schauen lachend in die Kamera. Bibi hält die Zügel der weißen Stute Sabrina. Tina hält die Zügel des dunkelbraunen Amadeus. Die Pferde stehen hinter dem Balken und schauen ebenfalls den Betrachter an.

Film

Bibi & Tina - Der Film

Hex-Hex! Turbulente Sommerferien für Bibi Blocksberg: Die intrigante Sophia will die Freundschaft von Tina und Alex zerstören, und das süße Fohlen Socke ist in Gefahr.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2014
Datum:

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Spielfilm

Bibi und Tina entdecken, dass der windige Geschäftsmann Kakmann seine Pferde dopt. Ausgerechnet ihm hat der naive Graf Falko Socke versprochen. Vor lauter Problemen übertreibt Bibi es mit der Hexerei - nun steht auch noch die Freundschaft zu Tina auf dem Spiel.

In diesem von Detlev Buck poppig und humorvoll inszenierten Sommerferienabenteuer müssen die Freunde Bibi, Tina und Alex gegen übertriebenen Ehrgeiz, Lüge und Gewinnsucht kämpfen. Doch am Ende, beim großen Pferderennen auf Schloss Falkenstein, können sie Kakmanns böses Spiel durchkreuzen. Und sogar Alex' dünkelhafte Kusine Sophia merkt, dass Freundschaft und Ferienspaß wichtiger sind als Siege um jeden Preis.

Die eingestreuten Lieder von Peter Plate sind Ohrwürmer und haben wesentlich zum herausragenden Kinoerfolg des Films beigetragen, der mit 1,2 Millionen Zuschauern einer der erfolgreichsten deutschen Kinofilme des Jahres 2014 war.

Darsteller

  • Bibi Blocksberg - Lina Larissa Strahl
  • Tina Martin - Lisa-Marie Koroll
  • Alexander von Falkenstein - Louis Held
  • Sophia von Gelenberg - Ruby O. Fee
  • Holger Martin - Fabian Buch
  • Susanne Martin - Winnie Böwe
  • Hans Kakmann - Charly Hübner
  • Graf Falko von Falkenstein - Michael Maertens
  • Dagobert - Martin Seifert
  • Freddy - Max von der Groeben
  • Dr. Eichhörnchen - Detlev Buck

Stab

  • Regie - Detlev Buck

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