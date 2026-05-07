Film
Beckenrand Sheriff
Sommer, Sonne, Strandgeflüster: Hitzegeplagte Städter zieht es ins Freibad. Doch die Idylle ist vom Abriss bedroht. Bademeister Karl Kruse – ein Pedant - sorgt nicht für entspannte Stunden.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2021
- Datum:
- Sendetermin
- 21.06.2026
- 16:40 - 18:30 Uhr
Karl führt ein strenges Regiment und herrscht wie ein "Beckenrand-Sheriff" über die Anlage. Doch deren Schließung wird er allein nicht verhindern können. Ein Star-Cast tummelt sich unter Führung von Milan Peschel im Becken von Grubberg.
Wie ein kleiner König herrscht Schwimm- nicht Bademeister Karl Kruse über sein Freibad im bayerischen Grubberg, das den Charme der Siebzigerjahre verströmt. Karl selbst ist ein kleiner Pedant, alles hat seinen Platz im Bad, alles seine Zeit, nur die anarchisch veranlagte Entenfamilie, die es sich auf dem Gelände gemütlich gemacht hat, hält sich nicht an Karls Regeln, ebenso wenig wie die alte Frau Bogner. Zahlreiche Sanierungsarbeiten wären im Bad fällig, Karl erhofft sich eine Finanzspritze aus der Stadtkasse.
Doch die Bürgermeisterin hat andere Pläne. Das Freibadgelände soll gewinnbringend an Bau-Unternehmer Albert Dengler verkauft werden. Dengler will das Bad abreißen, um auf dem Grundstück schicke Wohnungen zu bauen. Dann wäre auch der Wasserball-Verein mit seiner Trainerin Frau Wilhelm ohne Trainingsbad.
Bettina Mayer, Angestellte der Stadt und mit Karl verwandt, hat eine Idee. Sie rät Karl, ein Bürgerbegehren gegen die Schließung des Bades zu starten. 600 Unterschriften braucht Karl, doch die meisten Türen schließen sich schnell vor dem stadtbekannten Pedanten aus dem Freibad. Zur selben Zeit kommt Sali, nachdem er die Stellenanzeige in Bettinas Büro bei der Stadtverwaltung gesehen hat, als Assistent unter Karls Knute. Niemand außer ihm hat sich je auf das Jobangebot gemeldet. Sali ist ein Flüchtling aus Nigeria, er und ein Landsmann wollen mithilfe von Schleppern weiter nach Kanada.
Doch es kommt anders, nicht nur für Sali. Denn das Freibad bietet nicht nur Spaß, Erholung und sportliche Ertüchtigung neben Pommes rot-weiß, auch die Liebe tummelt sich im Schwimmerbecken, wo Sali nachts das Schwimmen erst noch lernen muss. Hilfe erhält er von Lisa. Lisa ist eine ehemalige Leistungssportschwimmerin – und Albert Denglers Tochter.
Darsteller
- Karl Kruse - Milan Peschel
- Sali - Dimitri Abold
- Silke Wilhelm - Johanna Wokalek
- Lisa Dengler - Sarah Mahita
- Albert Dengler - Sebastian Bezzel
- Dr. Rieger - Rick Kavanian
- Bürgermeisterin - Gisela Schneeberger
- Kai Haffner - Rocko Schamoni
- Pfarrer Nissl - Thomas Mraz
- Paul Sutter - Sebastian Gerold
- Erwin Mattusek - Frederic Linkemann
- Michi Gumberger - Daniel Holzberg
- Domek - Bless Amada
- Bettina Mayer - Tina Pfurr
- Polizist - Thomas Schmauser
- Polizistin - Justine Hauer
Stab
- Regie - Marcus H. Rosenmüller