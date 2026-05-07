Beckenrand Sheriff

Wie ein kleiner König herrscht Schwimm- nicht Bademeister Karl Kruse über sein Freibad im bayerischen Grubberg, das den Charme der Siebzigerjahre verströmt. Karl selbst ist ein kleiner Pedant, alles hat seinen Platz im Bad, alles seine Zeit, nur die anarchisch veranlagte Entenfamilie, die es sich auf dem Gelände gemütlich gemacht hat, hält sich nicht an Karls Regeln, ebenso wenig wie die alte Frau Bogner. Zahlreiche Sanierungsarbeiten wären im Bad fällig, Karl erhofft sich eine Finanzspritze aus der Stadtkasse.



Doch die Bürgermeisterin hat andere Pläne. Das Freibadgelände soll gewinnbringend an Bau-Unternehmer Albert Dengler verkauft werden. Dengler will das Bad abreißen, um auf dem Grundstück schicke Wohnungen zu bauen. Dann wäre auch der Wasserball-Verein mit seiner Trainerin Frau Wilhelm ohne Trainingsbad.



Bettina Mayer, Angestellte der Stadt und mit Karl verwandt, hat eine Idee. Sie rät Karl, ein Bürgerbegehren gegen die Schließung des Bades zu starten. 600 Unterschriften braucht Karl, doch die meisten Türen schließen sich schnell vor dem stadtbekannten Pedanten aus dem Freibad. Zur selben Zeit kommt Sali, nachdem er die Stellenanzeige in Bettinas Büro bei der Stadtverwaltung gesehen hat, als Assistent unter Karls Knute. Niemand außer ihm hat sich je auf das Jobangebot gemeldet. Sali ist ein Flüchtling aus Nigeria, er und ein Landsmann wollen mithilfe von Schleppern weiter nach Kanada.



Doch es kommt anders, nicht nur für Sali. Denn das Freibad bietet nicht nur Spaß, Erholung und sportliche Ertüchtigung neben Pommes rot-weiß, auch die Liebe tummelt sich im Schwimmerbecken, wo Sali nachts das Schwimmen erst noch lernen muss. Hilfe erhält er von Lisa. Lisa ist eine ehemalige Leistungssportschwimmerin – und Albert Denglers Tochter.