Beautiful Girl

Dass Liebe schrecklich wehtun kann, erfährt die 15-jährige Charlotte, als sich ihre Eltern trennen. Mit Mutter und kleinem Bruder muss sie in die Wohnung der Großmutter nach Wien ziehen.

Produktionsland und -jahr:
Österreich 2015
Datum:
Sendetermin
23.11.2025
22:00 - 23:25 Uhr

In der neuen Schule laufen ihr plötzlich gleich zwei Jungs über den Weg, der Sulzer und der Carlo, und Charlotte erlebt selbst, dass die Liebe manchmal ganz schön chaotisch und verrückt sein kann.

Darsteller

  • Charly - Jana McKinnon
  • Sulzer - Marlon Boess
  • Carlo - Giacomo Pilotti

Stab

  • Regie - Dominik Hartl

