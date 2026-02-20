Schon bald sorgen die friedliebenden „Overnight Banditen“, auf deren Ergreifung die Polizei eine Million Dollar aussetzt, für Schlagzeilen.



Per Zufall lernen der draufgängerische Joe und sein hochintelligenter, aber hypochondrischer Kumpel Terry die faszinierende Kate kennen. Frustriert von ihrer Ehe, schließt sie sich dem Verbrecherduo an und verliebt sich in den Frauenschwarm Joe. Als Kate auch mit Terry etwas anfängt, droht dem Trio die Zerreißprobe. Um sich mit einem letzten großen Ding nach Mexiko abzusetzen, hecken die Gangster einen riskanten Plan aus.



Oscarpreisträger Barry Levinson verfilmte die Gaunerkomödie mit drei Superstars Hollywoods: Bruce Willis, Billy Bob Thornton und Cate Blanchett bilden ein geheimnisvolles Gangstertrio. Die grandiosen Verwandlungskünste der „Overnight Bandits“, die zu den erfolgreichsten Bankräubern der US-Film-Geschichte zählen, machen die Kinoproduktion zusätzlich sehenswert. Für das Action-Genre der 2000er-Jahre ungewöhnlich führt Blanchett, wie Billy Bob Thornton für einen Golden Globe nominiert, das Prinzip der Female Choice ein: Die selbstbewusste Komplizin zwingt den um sie rivalisierenden Helden ihren Willen auf.