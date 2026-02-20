Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Spielfilm
  4. Banditen!
Zwei Männer an einem Tisch.

Film

Banditen!

Joe und sein Kumpel Terry möchten nicht im Knast versauern. Nach einem Ausbruch lässt sich das Duo eine revolutionäre Masche einfallen: Banküberfälle ohne Stress und Blutvergießen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
13.03.2026
22:25 - 00:25 Uhr

Mehr

teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Perfekt verkleidet überraschen sie Filialleiter am Vorabend zu Hause, nehmen höflich über Nacht deren Familien in Gewahrsam und räumen am Morgen in aller Seelenruhe die Kasse aus. Als Fahrer des Fluchtwagens hält ihnen der Stuntman Harvey lässig den Rücken frei.

Schon bald sorgen die friedliebenden „Overnight Banditen“, auf deren Ergreifung die Polizei eine Million Dollar aussetzt, für Schlagzeilen.

Per Zufall lernen der draufgängerische Joe und sein hochintelligenter, aber hypochondrischer Kumpel Terry die faszinierende Kate kennen. Frustriert von ihrer Ehe, schließt sie sich dem Verbrecherduo an und verliebt sich in den Frauenschwarm Joe. Als Kate auch mit Terry etwas anfängt, droht dem Trio die Zerreißprobe. Um sich mit einem letzten großen Ding nach Mexiko abzusetzen, hecken die Gangster einen riskanten Plan aus.

Oscarpreisträger Barry Levinson verfilmte die Gaunerkomödie mit drei Superstars Hollywoods: Bruce Willis, Billy Bob Thornton und Cate Blanchett bilden ein geheimnisvolles Gangstertrio. Die grandiosen Verwandlungskünste der „Overnight Bandits“, die zu den erfolgreichsten Bankräubern der US-Film-Geschichte zählen, machen die Kinoproduktion zusätzlich sehenswert. Für das Action-Genre der 2000er-Jahre ungewöhnlich führt Blanchett, wie Billy Bob Thornton für einen Golden Globe nominiert, das Prinzip der Female Choice ein: Die selbstbewusste Komplizin zwingt den um sie rivalisierenden Helden ihren Willen auf.

Darsteller

  • Joe Blake - Bruce Willis
  • Terry Lee Collins - Billy Bob Thornton
  • Kate Wheeler - Cate Blanchett
  • Harvey Pollard - Troy Garity
  • Darill Miller - Brian F. O'Byrne
  • Cloe Miller - Stacey Travis
  • Darren Head - Bobby Slayton
  • Claire - January Jones

Stab

  • Regie - Barry Levinson

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.