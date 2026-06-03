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"Arctic": Bildcollage mit Flugzeug, Hubschrauber und einer einzelnen Person in einer Eislandschaft.

Film

Arctic

Nach einer Notlandung in der Arktis steht Overgård vor einer schweren Entscheidung: Soll er beim Flugzeug auf Rettung warten oder die lebensgefährliche Wanderung durch das Eis wagen?

Produktionsland und -jahr:
Island 2018
Datum:
Sendetermin
19.07.2026
20:15 - 21:45 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

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teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Als ein Rettungshubschrauber verunglückt, gibt es nur eine Überlebende. Doch die Frau ist nicht ansprechbar, und ihr Zustand verschlechtert sich immer mehr. Overgård schnallt sie auf einem Schlitten fest und macht sich auf den Weg durch die eisige Landschaft.

Ein Flugzeug stürzt über der Arktis ab, Pilot Overgård ist der einzige Überlebende. In den Trümmern des Flugzeugs baut er sich ein provisorisches Lager auf und wartet auf Hilfe. Tatsächlich kann ihn ein Hubschrauber lokalisieren, da er die Buchstaben "SOS" in den Schnee geschrieben hat.

Doch die Landung inmitten eines Sturms misslingt, der Helikopter verunglückt. Von den zwei Insassen ist nur die Kopilotin noch am Leben, jedoch schwer verletzt und nicht ansprechbar. Ihr Zustand verschlechtert sich immer mehr, sodass Overgård nur noch einen Ausweg sieht: Er will versuchen, einen weit entfernten Rettungspunkt zu erreichen. Mit der Verletzten auf einem Schlitten macht er sich zu Fuß auf den Weg durch die Arktis. Doch er muss nicht nur gegen Hunger, die eisigen Temperaturen und starken Stürme kämpfen, auch ein Eisbär hat bald seine Witterung aufgenommen.

In seinem Regiedebüt präsentiert der Brasilianer Joe Penna den Kampf Mensch gegen Natur in seiner extremsten Form. Die lebensfeindliche Arktis mit ihren schier endlosen Eislandschaften ist dabei gleichermaßen furchteinflößend und faszinierend.

Die Dreharbeiten fanden während des Winters im isländischen Hochland statt, was für die Filmcrew aufgrund der Witterungsbedingungen ebenfalls eine enorme Herausforderung darstellte.

In der tragenden Hauptrolle brilliert der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen, der sein Können bereits in zahlreichen internationalen Produktionen beweisen konnte.

Darsteller

  • Overgård - Mads Mikkelsen
  • Junge Frau - María Thelma Smáradóttir
  • Hubschrauberpilot - Tintrinai Thikhasuk

Stab

  • Regie - Joe Penna

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