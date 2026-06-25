Apocalypse Now - Final Cut

Es handelt sich um Colonel Kurtz, einen kultivierten und gebildeten Mann, dem eine Traumkarriere beim Militär bevorstand. Trotzdem hat er sich mit seiner Einheit nach Kambodscha zurückgezogen, wo er sich als Alleinherrscher aufspielt. Ein kleines Patrouillenboot soll Willard in die Nähe des Einsatzortes bringen. Die Fahrt wird zum Albtraum. Colonel Kilgore soll Willard lediglich Begleitschutz geben. Doch als er erfährt, dass Lance B. Johnson an Bord ist, ein berühmter Surfer, lässt Kilgore mit einer Hubschrauberstaffel ein ganzes Dorf ausradieren, damit seine Leute dort surfen können.



Beim nächsten Zwischenstopp an einem Versorgungsposten geraten Willard und seine Leute in einen Tumult, als einige Playboy-Bunnys zur Unterhaltung der Frontsoldaten eingeflogen werden. Die Soldaten des letzten Außenpostens, auf den das Boot trifft, stehen alle unter Drogen, der Kommandant ist unauffindbar. Endlich erreicht Willard den Zielort, eine Tempelstadt, in der Colonel Kurtz seine Schreckensherrschaft ausübt. Ein vollkommen durchgedrehter Fotograf nimmt Willard in Empfang. Bei einer Begegnung mit Colonel Kurtz stellt sich heraus, dass der längst mit Willard gerechnet hat.



Francis Ford Coppolas "Apocalypse Now" zählt zu den großen Klassikern des Films. Die visionäre Allegorie auf den Vietnamkrieg entstand nach Motiven von Joseph Conrads Roman "Herz der Finsternis" und wurde mit zwei Oscars sowie mit der Goldenen Palme von Cannes ausgezeichnet. "Mein Film handelt nicht von Vietnam. Er ist Vietnam", sagt Coppola, der die Sinnlosigkeit des Kriegs mit einer Reihe von überwältigenden Bildern eingefangen hat. 2019, also 40 Jahre nach Entstehung des Films, legte Francis Ford Coppola eine in Ton und Bild komplett restaurierte Version seines Meisterwerks vor.