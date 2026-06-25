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Captain Willard (Martin Sheen, Mitte) wird gefangen genommen.

Film

Apocalypse Now - Final Cut

Im Francis Ford Coppolas bildgewaltigen Antikriegsdrama folgt Captain Willard auf einer gefährlichen Mission durch die Hölle des Vietnamkriegs: Er soll den wahnsinnig gewordenen Colonel Kurtz finden.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.07.2026
22:00 - 00:50 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A
Ton
AD

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teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Willard will unbedingt zurück in den Dschungel. Bei seiner ersten Rückkehr in die Heimat ist seine Ehe in die Brüche gegangen. Endlich erhält Willard den ersehnten Auftrag. Er soll einen hochdekorierten Elitesoldaten finden und liquidieren.

Es handelt sich um Colonel Kurtz, einen kultivierten und gebildeten Mann, dem eine Traumkarriere beim Militär bevorstand. Trotzdem hat er sich mit seiner Einheit nach Kambodscha zurückgezogen, wo er sich als Alleinherrscher aufspielt. Ein kleines Patrouillenboot soll Willard in die Nähe des Einsatzortes bringen. Die Fahrt wird zum Albtraum. Colonel Kilgore soll Willard lediglich Begleitschutz geben. Doch als er erfährt, dass Lance B. Johnson an Bord ist, ein berühmter Surfer, lässt Kilgore mit einer Hubschrauberstaffel ein ganzes Dorf ausradieren, damit seine Leute dort surfen können.

Beim nächsten Zwischenstopp an einem Versorgungsposten geraten Willard und seine Leute in einen Tumult, als einige Playboy-Bunnys zur Unterhaltung der Frontsoldaten eingeflogen werden. Die Soldaten des letzten Außenpostens, auf den das Boot trifft, stehen alle unter Drogen, der Kommandant ist unauffindbar. Endlich erreicht Willard den Zielort, eine Tempelstadt, in der Colonel Kurtz seine Schreckensherrschaft ausübt. Ein vollkommen durchgedrehter Fotograf nimmt Willard in Empfang. Bei einer Begegnung mit Colonel Kurtz stellt sich heraus, dass der längst mit Willard gerechnet hat.

Francis Ford Coppolas "Apocalypse Now" zählt zu den großen Klassikern des Films. Die visionäre Allegorie auf den Vietnamkrieg entstand nach Motiven von Joseph Conrads Roman "Herz der Finsternis" und wurde mit zwei Oscars sowie mit der Goldenen Palme von Cannes ausgezeichnet. "Mein Film handelt nicht von Vietnam. Er ist Vietnam", sagt Coppola, der die Sinnlosigkeit des Kriegs mit einer Reihe von überwältigenden Bildern eingefangen hat. 2019, also 40 Jahre nach Entstehung des Films, legte Francis Ford Coppola eine in Ton und Bild komplett restaurierte Version seines Meisterwerks vor.

Darsteller

  • Colonel Kurtz - Marlon Brando
  • Captain Willard - Martin Sheen
  • Lt. Colonel Kilgore - Robert Duvall
  • Jay "Chef" Hicks - Frederic Forrest
  • George Phillips - Albert Hall
  • Lance B. Johnson - Sam Bottoms
  • Tyrone "Clean" Miller - Larry Fishburne
  • Fotojournalist - Dennis Hopper
  • General R. Corman - G. D. Spradlin
  • Colonel Lucas - Harrison Ford

Stab

  • Regie - Francis Ford Coppola

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