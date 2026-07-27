Film
American Outlaws
Nach dem Bürgerkrieg kehren Jesse James und seine Freunde auf ihre Farmen in Missouri zurück. Dort treibt der Eisenbahn-Boss Rains sein Unwesen.
- Produktionsland und -jahr:
- USA 2001
- Datum:
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
Spritzige Western-Actionkomödie um eine Gruppe von Jung-Cowboys um die Outlaw-Legende Jesse James, gespielt von Colin Farrell, der damals noch am Beginn seiner Karriere stand.
Rains versucht, den Farmern ihr Land wegzunehmen. Wer sich ihm in den Weg stellt, wird beiseitegeschafft. So geht der Tod von Jesse James' Mutter auf Rains' Konto. Da schwören Jesse James und seine Gang Rache.
Sie überfallen die Banken, bei denen die Eisenbahngesellschaft ihr Geld deponiert hat, und verteilen es an Bedürftige. Aber wie lange gelingt es ihnen, ihre Verfolger abzuschütteln?
Darsteller
- Ma James - Kathy Bates
- Cole Younger - Scott Caan
- Jesse James - Colin Farrell
- Allan Pinkerton - Timothy Dalton
- Frank James - Gabriel Macht
- Thaddeus Rains - Harris Yulin
Stab
- Regie - Les Mayfield