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"American Outlaws" Fünf Famer stehen auf einer unbefestigten Straße nebeneinander. Im Hintergrund Häuser im Western-Stil. Die Männer tragen alle lange, naturfarbene Mäntel sowie Western-Hüte und Cowboy-Kleidung. Jesse James (Colin Farrell) steht in der Mitte. Alle blicken in Richtung Kamera.

Film

American Outlaws

Nach dem Bürgerkrieg kehren Jesse James und seine Freunde auf ihre Farmen in Missouri zurück. Dort treibt der Eisenbahn-Boss Rains sein Unwesen.

Produktionsland und -jahr:
USA 2001
Datum:
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

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Spielfilm

Spritzige Western-Actionkomödie um eine Gruppe von Jung-Cowboys um die Outlaw-Legende Jesse James, gespielt von Colin Farrell, der damals noch am Beginn seiner Karriere stand.

Rains versucht, den Farmern ihr Land wegzunehmen. Wer sich ihm in den Weg stellt, wird beiseitegeschafft. So geht der Tod von Jesse James' Mutter auf Rains' Konto. Da schwören Jesse James und seine Gang Rache.

Sie überfallen die Banken, bei denen die Eisenbahngesellschaft ihr Geld deponiert hat, und verteilen es an Bedürftige. Aber wie lange gelingt es ihnen, ihre Verfolger abzuschütteln?

Darsteller

  • Ma James - Kathy Bates
  • Cole Younger - Scott Caan
  • Jesse James - Colin Farrell
  • Allan Pinkerton - Timothy Dalton
  • Frank James - Gabriel Macht
  • Thaddeus Rains - Harris Yulin

Stab

  • Regie - Les Mayfield

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