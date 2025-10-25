Film
Alles auf Germania
Eine verschlafene Dorfkneipe in Brandenburg: Plötzlich platzt Meysam, „Sami“, in die allabendliche Skatrunde. Dem mürrischen Wirt und seinen beiden Stammgästen ist Sami zunächst suspekt.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 25.10.2025
- 23:35 - 00:00 Uhr
Was will der junge „Fremde“ in der brandenburgischen Provinz? Aber dann berichtet Sami von einem interessanten Angebot: Es winkt die Chance aufs schnelle Geld durch eine manipulierte Fußballwette. Da können die drei nicht nein sagen und setzen mit.
Die gegenseitigen Vorurteile sind damit aber noch lange nicht abgebaut, und schnell wird klar, dass Sami noch weitaus mehr zu verlieren hat als nur Geld.
„Alles auf Germania“ ist der Abschlussfilm des Deutsch-Iraners Raphael Behraz Ghobadloo, der Regie an der Filmakademie Baden-Württemberg studierte. In seinem Filmen befasst er sich vor allem mit den Themen Migration und Identität. Mit dem Kurzfilm „Alles auf Germania“ war er 2022 für den Nachwuchspreis „First Step Award“ nominiert.
Darsteller
- Meysam/Sami - Omid Memar
- Dieter - André M. Hennicke
- Reiner - Michael Kind
- Gerhard - Frank Leo Schröder
- Dirk - Antonio Wannek
Stab
- Regie - Raphael Behraz Ghobadloo