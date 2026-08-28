Film
Adagio – Erbarmungslose Stadt
Korrupte Carabinieri erpressen Manuel, auf einer Party in Rom belastende Fotos eines prominenten Politikers zu machen. Doch Manuel flieht mit den Bildern und wird nun gnadenlos verfolgt.
- Produktionsland und -jahr:
- Italien 2023
- Datum:
- Sendetermin
- 18.09.2026
- 22:25 - 00:30 Uhr
- FSK
- FSK 16
- von 22 bis 6 Uhr
In einem heißen Sommer in Rom mit Bränden am Horizont inszeniert Stefano Sollima einen spannenden, mit Pierfrancesco Favino und Toni Servillo prominent besetzten Thriller. Der mehrfach ausgezeichnete Film besticht durch atmosphärische Bilder und seinen Soundtrack.
Darsteller
- Cammello - Pierfrancesco Favino
- Polniuman - Valerio Mastandrea
- Daytona - Toni Servillo
- Vasco - Adriano Giannini
- Manuel - Gianmarco Franchini
Stab
- Regie - Stefano Sollima