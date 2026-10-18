Film
Ada und Naemi
Als sich Naemi nach 19 Jahren dazu entscheidet, ihren Vater kennenzulernen, wartet nicht nur eine Reise ins Ungewisse auf sie, sondern auch eine Halbschwester, von der sie nichts wusste.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2020
- Datum:
- Sendetermin
- 08.11.2026
- 00:35 - 01:00 Uhr
Diese bereitet sich auf die Hochzeit mit ihrem noch unbekannten Ehemann vor, und Naemi bringt deren religiös geregeltes Leben gehörig durcheinander.
Darsteller
- Naemi - Binta Sophie Camara
- Ada - Joyce Sanha
- Said - Michael Davies
Stab
- Regie - Wiebke Becker