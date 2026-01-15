A United Kingdom

1947 trifft Seretse Khama, der Thronfolger von Bechuanaland in London auf Ruth Williams. Der Jurist und die britische Büroangestellte verlieben sich ineinander und sie beschließen zu heiraten. Doch ihre Beziehung wird nicht nur von beiden Familien abgelehnt, sondern auch zum Politikum. Großbritannien möchte die Beziehung verhindern.



Bei Bechuanaland handelt es sich um eines ihrer Protektorate und im angrenzenden Südafrika werden die Apartheidstrukturen gerade massiv ausgebaut. Mit dem Land betreiben die Briten regen Handel, dementsprechend wollen sie die Regierung nicht verärgern. Trotz aller Widerstände reist das Paar nach der Hochzeit in Seretses Heimat, wo die Bevölkerung dem Paar allerdings zunächst ablehnend begegnet.



Während Ruth versucht sich zu integrieren und Kontakte zu knüpfen, setzt ihr Mann alles daran, von seinem Volk als Herrscher bestätigt zu werden. Als er endlich erfolgreich zu sein scheint, wird er unter einem Vorwand nach London gelockt und dort festgehalten. Verzweifelt kämpft Seretse Khama darum, zu seiner schwangeren Frau und seinem Volk zurückkehren zu können.



Das Produktionsteam um Regisseurin Amma Asante gab sich immense Mühe, um die wahre Geschichte möglichst authentisch und hochwertig in Szene zu setzen. So fanden zum Beispiel die Dreharbeiten an Originalschauplätzen statt.



Die Hauptrollen wurden mit Rosamund Pike, die eine Oscarnominierung für ihre Rolle in "Gone Girl" erhielt, sowie David Oyelowo erstklassig besetzt. Der britische Schauspieler und Filmemacher, dessen Eltern aus Nigeria stammen, war von der Geschichte von Anfang an fasziniert und engagierte sich jahrelang, um sie auf die Leinwand zu bringen.



Erst 1966 erlangte das Protektorat Bechuanaland unter dem Namen Botswana seine Unabhängigkeit. Der erste Präsident der Republik hieß Seretse Khama, der das Amt bis zu seinem Tod im Jahr 1980 innehatte.