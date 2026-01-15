Sarah, die Tochter der Wissenschaftler Anna und Mathieu, leidet an einer seltenen Immunerkrankung und ist dadurch gezwungen, in einer isolierten Sauerstoffkammer zu leben. Während Mathieu regelmäßig die Welt auf der Suche nach neuen Therapiemethoden für Sarah bereist, priorisiert Anna die begrenzte Zeit mit ihrer Tochter.



Unangekündigt wird Paris von einem schweren Erdbeben erschüttert, das einen giftigen Nebel freisetzt, der die Metropole zunächst nur bis zu einer bestimmten Höhe verschlingt. Mathieu und Anna finden in ihrem Wohnhaus Zuflucht bei dem alten Ehepaar Lucien und Colette im Dachgeschoss, während Sarah in ihrer vor dem Nebel geschützten Kammer ausharren muss.



Sarahs Eltern sind bald dazu gezwungen, sich für Besorgungen und die Inganghaltung von Sarahs Isolationskabine nach draußen zu wagen. Ob des Ausnahmezustands regiert in den Straßen von Paris das Chaos. Als der Nebel plötzlich erneut zu steigen beginnt, müssen Mathieu und Anna unvermittelt eine Evakuierung von sich und Sarah vorbereiten.



Das emotionale Katastrophendrama "A Breath Away" des kanadischen Regisseurs Daniel Roby konzentriert sich in erster Linie auf die menschlichen Aspekte seines dargestellten Unglücksszenarios. Dadurch grenzt sich die französisch-kanadische Produktion ein Stück weit von den amerikanischen Blockbustern des Genres ab, die ihren Fokus oft auf die größtmögliche Imposanz ihrer Endzeitbilder legen.



Dennoch wurde die Herstellung der Katastrophensituation in "A Breath Away" alles andere als stiefmütterlich angegangen. So wurden beispielsweise für den im Film omnipräsenten Nebel verschiedene Farbtöne hinsichtlich ihrer psychologischen Wirkung getestet, um einen möglichst toxischen und bedrohlichen Effekt sicherzustellen.