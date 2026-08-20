Film
8 Mile
Der erste Filmauftritt von Hip-Hop-Megastar Eminem: Ein weißer Rapper muss sich in Detroit gegen seine schwarze Konkurrenz behaupten.
- Produktionsland und -jahr:
- USA 2002
- Datum:
- Sendetermin
- 04.10.2026
- 23:15 - 00:55 Uhr
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
Die Einwohner von Detroit bezeichnen mit dem Begriff "8 Mile" die Grenze zwischen weißer und schwarzer Bevölkerung. Auf dem schmalen Grat dieser Trennlinie bewegt sich der weiße Rapper Jimmy Smith Jr. auf der Suche nach Identität und musikalischem Erfolg.
Ein Film von Curtis Hanson ("L.A. Confidential", "Wonder Boys") über Emotionen, Hass, Frustration und den Kampf um Erfolg, mit Kim Basinger ("L.A. Confidential") in der Rolle als Jimmys Mutter. Die Filmmusik stammt von Hauptdarsteller Eminem und Dr. Dre.
Darsteller
- Jimmy - Eminem
- Stephanie - Kim Basinger
- Future - Mekhi Phifer
- Alex - Brittany Murphy
- Cheddar Bob - Evan Jones
- Sol George - Omar Benson Miller
Stab
- Regie - Curtis Hanson