Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Spielfilm
  4. 8 Mile
"8 Mile": Jimmy Rabbit (Eminem) sitzt auf einer alten Kiste, er schaut nachdenklich. Im Hintergrund ein Berg von Autoreifen.

Film

8 Mile

Der erste Filmauftritt von Hip-Hop-Megastar Eminem: Ein weißer Rapper muss sich in Detroit gegen seine schwarze Konkurrenz behaupten.

Produktionsland und -jahr:
USA 2002
Datum:
Sendetermin
04.10.2026
23:15 - 00:55 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr

Mehr

teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Die Einwohner von Detroit bezeichnen mit dem Begriff "8 Mile" die Grenze zwischen weißer und schwarzer Bevölkerung. Auf dem schmalen Grat dieser Trennlinie bewegt sich der weiße Rapper Jimmy Smith Jr. auf der Suche nach Identität und musikalischem Erfolg.

Ein Film von Curtis Hanson ("L.A. Confidential", "Wonder Boys") über Emotionen, Hass, Frustration und den Kampf um Erfolg, mit Kim Basinger ("L.A. Confidential") in der Rolle als Jimmys Mutter. Die Filmmusik stammt von Hauptdarsteller Eminem und Dr. Dre.

Darsteller

  • Jimmy - Eminem
  • Stephanie - Kim Basinger
  • Future - Mekhi Phifer
  • Alex - Brittany Murphy
  • Cheddar Bob - Evan Jones
  • Sol George - Omar Benson Miller

Stab

  • Regie - Curtis Hanson

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.