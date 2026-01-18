Film
À la Carte! - Freiheit geht durch den Magen
Frankreich kurz vor der Revolution im Jahr 1789: Der begnadete Koch Pierre Manceron hat es aus einfachen Verhältnissen geschafft, zum Küchenchef des Duc de Chamfort aufzusteigen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 08.02.2026
- 16:45 - 18:30 Uhr
Als er bei dem geltungssüchtigen Adligen in Ungnade fällt, kehrt Manceron zusammen mit seinem Sohn Benjamin auf den Hof der Familie zurück. Als die geheimnisvolle Louise auftaucht, um ausgerechnet bei ihm die Kochkünste zu erlernen, lehnt er zunächst ab.
Sie erkauft sich jedoch ihre Ausbildung und unterstützt die Idee von Benjamin, etwas unerhört Neues zu wagen: Gäste jeden Standes sollen speisen können wie Adlige und Könige!
Darsteller
- Piere Manceron - Grégory Gadebois
- Louise - Isabelle Carré
- Duc de Chamfort - Benjamin Lavernhe
- Hyacinthe - Guillaume de Tonquedec
- Jacob - Christian Bouillette
- Benjamin Manceon - Lorenzo Lefèbvre
- Marquise de Saint-Genet - Marie-Julie Baup
- Dumortier - Laurent Bateau
- - Manon Combes
- - Félix Fournier
- - Christophe Rossignon
- - François de Brauer
- - Jérémy Lopez
Stab
- Regie - Éric Besnard