Simon (Jan Krauter) im Einsatz mit schusssicherer Polizeiweste. Hinter ihm zwei Kollegen.

Film

Schlaflos

Bei der Observation einer Drogenübergabe geht dem LKA Kiel der polizeibekannte Dealer Jesper Alm ins Netz. Doch er kann sich befreien und erschießt dabei Marie von Wenzel.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2020
Datum:
Sendetermin
03.02.2026
20:15 - 21:45 Uhr
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr
Ton
UT
AD



Alms Freundin Silvia kann mit ihm fliehen – allerdings ohne die Drogen. Da Zielfahnderin Nora Weiss die Familie des erschossenen Mädchens kennt, wird sie von ihrem Vorgesetzten von dem Fall abgezogen.

Nora beginnt trotzdem, mit der Unterstützung ihrer Kollegen Simon Brandt und Jan Geissler, im Umfeld der Familie von Wenzel zu ermitteln. Ihre Recherchen bringen immer mehr Verbindungen zwischen den von Wenzels und Jesper Alm zutage. Woher kennen sich Maries Vater und der Drogendealer? Was haben die beiden miteinander zu tun?

Der geflohene Jesper Alm entführt derweil Noras Freundin Anna sowie ihren Vater Rainer und erpresst Nora. Ein Rennen gegen die Zeit beginnt. Die beiden werden in 24 Stunden sterben, sollte Jesper Alm nicht das zurückbekommen, was ihm gehört: die 30 Kilogramm Kokain, die er bei seiner Flucht zurücklassen musste. Kann Nora das Leben ihrer Freundin und das ihres Vaters retten?

