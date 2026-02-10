Solo für Weiss

Film
Das letzte Opfer
Kurt Böhnisch, Noras Chef, wird in den Ruhestand verabschiedet und nimmt sich noch während seiner Abschiedsfeier das Leben. Das LKA Kiel befindet sich im Schockzustand.
- Deutschland 2021
- Verfügbar
- weltweit
- bis 10.02.2027
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
Kurz nach Böhnischs Suizid wird eine Frauenleiche in Lübeck gefunden. Nora entdeckt Ähnlichkeiten mit einem ungeklärten Frauenmord in Rostock. Böhnisch hatte vergeblich nach seiner Tochter Jasmin gesucht, die in Rostock lebte und vor zwei Jahren spurlos verschwand.
Wurde auch sie das Opfer eines Verbrechens? Gemeinsam mit Simon Brandt von der Kripo Lübeck geht Nora Weiss der Sache nach, stößt bei den Kollegen in Rostock allerdings auf eine Mauer des Schweigens und auf einige Widersprüche in den bisherigen Ermittlungen. Während sie der Wahrheit immer näher kommt, nimmt der Täter Nora ins Visier.