Waldgericht (1/2) - Ein Schwarzwaldkrimi

Der Sage nach stürzen die sich beim Morgengrauen nach getaner Nachtarbeit kopfüber ins Erdreich.



Als Konrad Diener auch noch mit dem Verschwinden seines introvertierten Sohnes Emil aus dem Zeltlager konfrontiert wird, liegen die Nerven blank. Nach ergebnisloser Suche und einem schweren Unwetter taucht der Junge zwei Tage später scheinbar unverletzt wieder auf. Nicht nur, dass der 14-Jährige völlig verändert wirkt, er verweigert auch die Aussage über seinen Verbleib.



Diese Verwandlung weckt bei Maris Erinnerungen – wurde sie doch selbst als achtjähriges Kind im Wald gefunden. Maris versucht, diesen Erinnerungen nachzuspüren. Mithilfe des Stadtarchivars stoßen die beiden Ermittler auf eine alte Sage um Waldgeister und einen alten Richtplatz inmitten des Waldes. Dort hat im Mittelalter das sogenannte Waldgericht getagt – ein mystischer Ort mit einer Richterin.



Das nächste Mordopfer ist Johannes Schindelar, ein bei seinen Angestellten verhasster Besitzer einer Gerberei. Er wird ertrunken in einer Wanne mit Lauge gefunden. Auch hier sieht alles nach Hinrichtung aus. Zugleich finden die beiden Ermittler erste Hinweise, die auf einen Zusammenhang zwischen den Fällen deuten. Dann verbrennt auch noch der Feuerwehrkommandant Diebold. Waren es Unfälle, oder hat jemand nachgeholfen?



Maris' Erinnerungen werden auf einmal immer klarer. Hat die geheimnisvolle Frau im schwarzen Mantel etwas mit den Toten zu tun? Diese hatte ihr damals als Kind geholfen, im Wald zu überleben. Wenn die Ermittler dem Morden ein Ende setzen wollen, müssen sie wissen, wo die Geschichte ihren Anfang nahm.