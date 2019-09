Schnell ermittelt - Erinnern

Ferdinand (Rudolf Melichar) und Elly Jaray (Christine Ostermayer) verbringen den letzten Abend in ihrer Familienvilla. Am nächsten Tag sollen die beiden in ein Pensionistenheim ziehen, denn Ferdinand ist dement und Elly auch nicht mehr die Jüngste. Da hört Elly ein Geräusch im Keller. Sie geht dem nach und sieht, dass der Keller unter Wasser steht. Ein Rohrbruch - ausgerechnet jetzt! Der Schein ihrer Taschenlampe tanzt übers Wasser. Elly will schon ausschalten, da erfasst der Lichtkegel ein Loch in der Wand. Und unterhalb dieses Loches starrt ein Totenschädel in die Dunkelheit.