Rechtsanwalt Vernau

Versunkene Gräber

Einige Jahre sind vergangen, seit Anwalt Joachim Vernau den Drahtziehern eines Mordkomplotts das Handwerk gelegt hat. Auch die gemeinsame Kanzlei mit Marie-Luise ist längst Geschichte.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2023
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 20.01.2027
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr
Ton
UT
AD

Bis ihn ein Hilferuf aus Polen erreicht: Marie-Luise ist im Krankenhaus, steht unter Mordverdacht, beteuert aber ihre Unschuld. Sie soll den deutschen Gelegenheitsarbeiter Horst Schwertfeger in Polen ermordet haben.

Vernau ist entschlossen, zu helfen, und reist nach Polen. Dort steht nicht nur Marie-Luise unter Verdacht, sondern auch ihr Freund Jacek. Dessen polnische Pflichtverteidigerin Zuzanna ist nicht erfreut über Vernaus Auftauchen, zumal sie, um Jacek freizubekommen, gern die Schuld auf Marie-Luise schieben würde. Nur widerwillig lässt sie sich auf eine Zusammenarbeit ein, und das erst, nachdem Vernau Marie-Luise heimlich über die Grenze nach Deutschland gebracht hat.

Da sich die Mordanklage nur auf Indizien stützt und Jacek eisern schweigt, hat Vernau die Hoffnung, im Umfeld des Opfers Hinweise zu finden, die Licht ins Dunkel bringen können.

