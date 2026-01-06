Film
Düstersee
Der Berliner Anwalt Joachim Vernau bekommt ungewöhnlichen Besuch in seiner Kanzlei. Seine Mutter Hildegard hat ein sehr persönliches Anliegen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2023
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 06.01.2027
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
- Ton
- AD
Ihre langjährige Lebensgefährtin Ingeborg Huth, genannt "Hüthchen", verschwinde in letzter Zeit des Öfteren unter äußerst fadenscheinigen Gründen tagelang aus der gemeinsamen Wohnung. Mutter Vernau bittet ihren Sohn, die Ermittlungen aufzunehmen.
Zum letzten Mal wurde "Hüthchen" im uckermärkischen Dorf Düstersee gesehen. Vernau trifft sie auf dem Sommerfest im Herrenhaus, an ihrer Seite ihre Nichte Sanja und der ehrenamtliche Bürgermeister Kurt Wössner.
Am Tag darauf wird der Gastgeber der Party, Christian Steinhoff, tot aufgefunden. Seine Witwe Regina engagiert Vernau, um den Fall jenseits der offiziellen polizeilichen Ermittlungen aufzuklären. Doch was Vernau herausfindet, lässt die Fassade des charmanten Unternehmers bröckeln. Steinhoff entpuppt sich als später "Wendegewinnler".
Und es kommt zu einem weiteren tragischen Zwischenfall. Plötzlich steht ausgerechnet Hüthchen unter dringendem Tatverdacht.