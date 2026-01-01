Hauptnavigation

Eine Frau und ein Mann stehen nebeneinander und sehen sich an.

Praxis mit Meerblick - Familienbande

Nora Kaminski steht wieder einmal vor einem Umbruch: Das eingespielte Praxisteam droht sich bald aufzulösen. Ihr Kollege Dr. Hannes Stresow bereitet seinen Abschied vor.

10.01.2026
17:30 - 19:00 Uhr
Tanja Wedhorn in "Praxis mit Meerblick"

Praxis mit Meerblick

Wie vereinbart kehrt er nach einem Jahr auf Rügen in die Schweiz zurück. Für Sprechstundenassistentin Mandy stehen ganz andere Herausforderungen an: Sie ist ungewollt schwanger – jedoch nicht von ihrem Freund Kai Kaminski, sondern von ihrer zwischenzeitlichen Affäre.

Für Kai, der aus allen Wolken fällt, steht nun mitten in der Examensvorbereitung eine schwere Entscheidung an. Unterdessen stellt sein Vater Peer die Weichen auf Zukunft: Der Berliner Staranwalt sucht Büroräume auf der Ostseeinsel für eine gemeinsame Kanzlei mit seinem Sohn. Natürlich geht es Peer vor allem darum, mit seiner "Ex" Nora neu anfangen zu können.

Ganz so schnell will Nora aber nicht mitmachen. Ihre ganze Aufmerksamkeit erfordert die Notfallpatientin Hilde Fischer, die sie mit Nierenversagen ins Krankenhaus bringen muss. Schon bald bemerkt die Ärztin, dass Hildes Ehemann Bodo dement ist und selbst Betreuung braucht. Der einzige Angehörige des Paares, ihr Sohn Marko, möchte jedoch nichts mehr mit seinen Eltern zu tun haben. So leicht findet sich Nora damit aber nicht ab. Sie setzt alles daran, die Familie wieder zu vereinen.

Besetzung


  • Nora Kaminski - Tanja Wedhorn
  • Dr. Hannes Stresow - Benjamin Grüter
  • Peer Kaminski - Dirk Borchardt
  • Dr. Heckmann - Patrick Heyn
  • Dr. Maja Pirsich - Anne Werner
  • Schwester Mandy - Morgane Ferru
  • Kai Kaminski - Lukas Zumbrock

Stab


  • Regie - Wolfgang Eißler
  • Drehbuch - Anja Flade-Kruse

