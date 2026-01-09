Praxis mit Meerblick - Alte Freunde

Hauptnavigation

Nora Kaminski hat in Dr. Hannes Stresow, der aus der Schweiz nach Rügen zurückgekehrt ist, die ideale Verstärkung für ihre "Praxis mit Meerblick" gefunden. Der bestens organisierte Kollege ist die perfekte Ergänzung zu der spontanen "Ärztin ohne Doktortitel", die sich leidenschaftlich für ihre Patienten einsetzt. Umso erstaunter ist Nora, wie emotional Hannes auf einen ehemaligen Klassenkameraden Thorsten reagiert.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2020
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 02.01.2027
Ton
AD

Mehr

Tanja Wedhorn in "Praxis mit Meerblick"

Praxis mit Meerblick

Zwischen Hannes und Thorsten Thieme, heute Schulleiter in Sassnitz, muss zu DDR-Zeiten etwas vorgefallen sein, das die beiden Männer immer noch beschäftigt. Es dauert nicht lange, bis der schwelende Konflikt aufbricht. Für Thieme, der unter einer Herzschwäche leidet, sind Kummer und Aufregung alles andere als ungefährlich.

Um ihm Mut für die dringend notwendige medizinische Behandlung zu machen, ist Nora nicht nur als Ärztin gefordert. Mit Optimismus und Beharrlichkeit versucht sie, das Vertrauen des schwierigen Patienten zu gewinnen.

Ein schmerzhaftes Kapitel der eigenen Vergangenheit lässt sich für Nora nicht so leicht bewältigen. Dass sich ihr Exmann Peer ein Boot auf Rügen zugelegt hat und nun mit seiner neuen Frau Doro noch häufiger auf "ihre" Insel kommen möchte, passt Nora überhaupt nicht. Auch wenn es sich die selbstbewusste Ärztin nicht eingestehen will: So ganz ist es mit Peer nicht vorbei.


Besetzung


  • Nora Kaminski - Tanja Wedhorn
  • Dr. Hannes Stresow - Benjamin Grüter
  • Peer Kaminski - Dirk Borchardt
  • Dr. Heckmann - Patrick Heyn
  • Dr. Maja Pirsich - Anne Werner
  • Schwester Mandy - Morgane Ferru
  • Kai Kaminski - Lukas Zumbrock

Stab


  • Regie - Jan Ruzicka
  • Drehbuch - Michael Vershinin

