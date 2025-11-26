Film
Praxis mit Meerblick - Auf zu neuen Ufern
Nora Kaminski ist Multitasking eigentlich gewohnt. Durch die Übernahme der Rügen-Praxis kommt aber sogar die stresserprobte Ärztin an ihre Grenzen. Auch die Suche nach einem neuen Partner für die Praxis ist schwerer als gedacht. Seltsam findet Nora, dass ihr "Ex" Peer schon wieder auf der Insel auftaucht. Während Sohn Kai nicht entgangen ist, dass sein Vater wieder Interesse an seiner Ex-Frau hat, ahnt Nora nichts davon.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2019
- Datum:
- Sendetermin
- 03.01.2026
- 16:05 - 17:30 Uhr
Sie muss die Finanzierung auf die Beine stellen, die Patienten alleine versorgen und sogar die gefeuerte Sprechstundengehilfin vertreten. Am liebsten würde Nora ihre frühere Mitarbeiterin Mandy wieder zurückholen, doch die hat inzwischen neue Pläne.
Auch die Suche nach einem neuen Partner für die Praxis ist schwerer als gedacht. Über allem schwebt Richards Schatten, den Nora als Freund und Partner schmerzlich vermisst. Es gibt zwar Bewerbungen, aber niemand passt zu Nora und der Praxis.
Wie ein Wunder erscheint da das Interesse von Dr. Stresow, eine Koryphäe aus der Schweiz. Dass er ernsthaft vorhat, unter einer Ärztin ohne Doktortitel zu arbeiten, kann sich Nora nicht vorstellen. Obwohl er sich auch bei Noras Erzfeind Dr. Heckmann in der Klinik vorstellt, erlebt sie eine positive Überraschung.
Seltsam findet Nora, dass ihr "Ex" Peer schon wieder auf der Insel auftaucht. Während Sohn Kai nicht entgangen ist, dass sein Vater wieder Interesse an seiner Ex-Frau hat, ahnt Nora nichts davon. Sein großzügiges Angebot, beim Praxiskauf für sie zu bürgen, lehnt sie ab. Als überraschend die Bank aussteigt, geht es aber nicht mehr ohne Hilfe. Nora muss erst einmal lernen, diese auch anzunehmen.
Besetzung:
- Nora Kaminski - Tanja Wedhorn
- Dr. Hannes Stresow - Benjamin Grüter
- Peer Kaminski - Dirk Borchardt
- Dr. Heckmann - Patrick Heyn
- Dr. Maja Pirsich - Anne Werner
- Morgane Ferru - Schwester Mandy
- Kai Kaminski - Lukas Zumbrock
Stab:
- Regie: Joseph Orr
- Drehbuch: Anja Flade-Kruse