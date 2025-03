Neben der Spur - Schließe deine Augen

Doch zunächst eröffnet sich Joe in einem alten Bauernhaus ein schauriges Bild: Opfer sind Mutter und Tochter. Eine Bibel liegt aufgeschlagen auf dem Boden, an der Wand ein gemaltes Pentagramm. Hat dort ein Ritualmord stattgefunden? Lotte, die nun in die Fußstapfen ihres Vaters treten will, möchte unbedingt bei den Ermittlungen helfen. Im Internet tut sie den selbst ernannten Profiler Milosz Zanussi auf, der seit Tagen online über den Fall berichtet und viel Presse auf sich zieht. Er ist zu allem Überfluss ein ehemaliger Schüler Jessens.



Zanussi hetzt die Angehörigen gegen die Polizei auf und zieht eine Verbindung zu mehreren Überfällen, die in letzter Zeit in der Gegend stattgefunden haben. Jessen und Anna gehen dem nach: ein unbekannter Täter, der seine Opfer bis zur Bewusstlosigkeit würgt, sie beschuldigt, ihre Partner zu betrügen, und ihnen danach ein seltsames Dreieck in die Stirn ritzt. Doch so makaber dieser Täter auch vorgeht, es scheint keine Verbindung zu dem Doppelmord im Bauernhaus zu geben.



Unterdessen erfährt Joe den wahren Grund für Noras Annäherung: Bei ihr wurde Eierstockkrebs im Frühstadium diagnostiziert, und sie muss bald operiert werden. Für Joe bricht eine Welt zusammen. Er möchte den Fall sofort abgeben. Ausgerechnet dann geschieht ein weiterer Mord, der ihn zwingt, weiterzumachen.