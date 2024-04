Schein und Sein (4/8)

Eines von Marzons prominentesten Opfern ist der bestens vernetzte Marchese Oreste Rimonaldo, der aber keinen Groll gegen Marzon zu hegen scheint.



Als Mauro ermordet wird, gefährdet dies Petras Ermittlungen ebenso wie die von Pessone: Er ermittelt im Fall der in Genua angespülten Leiche der römischen Prostituierten Giorgia, der Geliebten von Imbreccia, dem Herausgeber einer katholischen Zeitung. Giorgia war zwar zu Gast bei Rimonaldo, doch der Marchese erinnert sich nur an ihren Begleiter. Auch zu Marzon gibt es keine Verbindung.



Petra entdeckt jedoch, dass Imbreccia offenbar von Marzon erpresst wurde. Als Petra Imbreccia einen Besuch abstatten will, kommt ihr ihr Ex-Mann Nicola in die Quere und sorgt dafür, dass Pessone Petra und Monte von dem Fall abzieht.



Aber Petra gibt nicht auf und erkennt, dass Imbreccia kein Verhältnis mit Giorgia hatte, sondern dass er Männer liebt. Auf einschlägigen Seiten machen Petra und Monte Giorgias Begleiter, den Callboy Simone, ausfindig. Monte gibt sich als Freier aus, gerät aber in Lebensgefahr.