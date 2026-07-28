Meine Mutter ...
Ein verwechselter Michelinstern bringt den Landgasthof „Kupferkanne“ durcheinander und führt Toni Janssen und Sternekoch Rufus von Berg zusammen. Gemeinsam wagen sie ein ungewöhnliches Gastronomiekonzept in der Eifel.
Doch zwischen Küchenkonflikten, familiären Eingriffen und wachsendem Druck gerät nicht nur der Betrieb, sondern auch ihre Beziehung ins Wanken. Nach der Trennung versucht Toni, sich neu zu orientieren und ein eigenes Restaurant aufzubauen – während Erbstreitigkeiten und alte Verbindungen die Zukunft gefährden.