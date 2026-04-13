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Das Bild zeigt eine Frau in historischer Kleidung, die auf einem prächtigen Stuhl sitzt. Sie trägt ein aufwändig gestaltetes Kleid, das in Grautönen gehalten ist und mit goldenen Stickereien verziert ist. Ihr Oberteil ist mit einem weißen Spitzenmantel bedeckt. Die Frau hat eine aufwändige Frisur und Schmuck angelegt, der ihren Hals und ihre Schultern ziert. Im Hintergrund sind kunstvoll gestaltete Wände mit großen Gemälden, die Szenen aus der Antike oder Mythologie darstellen. Die Wände sind aus dunklem Holz und tragen goldene Verzierungen, die den eleganten, historischen Kontext unterstreichen. Der Boden besteht aus einem auffälligen Holzparkett in einem geometrischen Muster. Die gesamte Szenerie vermittelt einen Eindruck von Prunk und Macht, passend zu der dargestellten historischen Figur.

Film

Maria Theresia 5

Politische Heiraten sollen Maria Theresias Reich absichern. Ihre Kinder haben sich der Politik zu fügen. Enttäuscht zieht Franz Stephan sich zunehmend nach Schloss Hof zurück.

Produktionsland und -jahr:
Tschechien , Österreich , Slowakei , Deutschland 2021
Datum:
Sendetermin
14.05.2026
21:55 - 23:45 Uhr

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Maria Theresia Sendetypical mit Logo 2400x1350_16zu9

Maria Theresia

Das Bild zeigt zwei Männer in historischer Kleidung, die im Stil des 18. Jahrhunderts gestaltet sind. Der erste Mann, auf der linken Seite, trägt eine prächtige weiße Jacke mit goldenen Verzierungen und hat eine voluminöse, graue Perücke mit großen Locken. Sein Gesichtsausdruck wirkt ernst und nachdenklich. Der zweite Mann, auf der rechten Seite, trägt ebenfalls eine elegante weiße Jacke, welche mit roten Akzenten und goldenen Knöpfen verziert ist. Sein Gesicht hat einen besorgten Ausdruck, während er den ersten Mann hält. Die beiden scheinen in einer emotionalen Interaktion zu stehen. Im Hintergrund ist eine unauffällige Wand zu sehen, die in neutralen Farben gehalten ist. Der Boden ist mit großen, terrakottafarbenen Fliesen ausgelegt. Die Szene wirkt ruhig und ergreifend, mit einem starken Fokus auf die dargestellten Charaktere.
Im Bild (v.li.): Vojtěch Kotek (Franz Stephan), Aaron Friesz (Joseph II.)
Quelle: MR Film/Czech Television

Mit dem Thronfolger Erzherzog Josef wächst ein liberaler Rivale seiner Mutter und erbitterter Gegner seines Vaters heran.

Seine Ehe mit Isabella von Parma wird zugleich sein großes Glück und tiefstes Unglück.

Besetzung:

Mit Ursula Strauss (Maria Theresia), Vojtech Kotek (Franz Stephan), Aaron Friesz (Joseph II.), Tatiana Pauhofová (Elisa Fritz), David Švehlík (Van Swieten), Stanislav Majer (Wenzel Kaunitz), Peter Kociš (Tarouca), Maroš Kramár (Kollar), Sabina Rojková (Mimmi), Jana Kvantiková (Isabella von Parma) u.a.

Drehbuch: Miroslava Zlatníková, Radek Bajgar
Regie: Robert Dornhelm

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