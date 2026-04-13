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Roman Poláčik (Captain Hádik), Stefanie Reinsperger (Maria Theresia), Bořek Joura (Karl Alexander von Lothringen).

Film

Maria Theresia 4

Maria Theresia wirkt in ihrer Verbitterung gealtert. Ihre Eifersucht auf Franz hat sie misstrauisch gemacht. Sie verordnet dem Hof einen strengen Katholizismus.

Produktionsland und -jahr:
Tschechien , Österreich 2019
Datum:
Sendetermin
14.05.2026
20:15 - 21:55 Uhr

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Maria Theresia Sendetypical mit Logo 2400x1350_16zu9

Maria Theresia

Auf dem Bild befinden sich drei Personen in einem historischen Raum, der durch hohe Decken und umfangreiche Dekorationen geprägt ist. Im Hintergrund sind Elemente wie große Gemälde und Holzvertäfelungen sichtbar. Links steht eine Frau in einem schwarzen, eleganten Kleid mit langen Ärmeln und einem feinen Halsband. In der Mitte steht ein Mann in einer blauen, mit goldenen Verzierungen versehenen Jacke, unter der er ein weißes Hemd mit einem hohen Kragen trägt. Er hat eine aufwendige Perücke und scheint ernst und nachdenklich zu sein. Rechts ist eine Frau in einem prunkvollen, blauen Kleid zu sehen, das ebenfalls mit goldenen Mustern verziert ist. Sie trägt Schmuck und hat ihre Haare hochgesteckt. Die Atmosphäre des Bildes vermittelt einen Eindruck von Macht und Ehrfurcht, passend zu einer königlichen Umgebung.
Im Bild (v.li.): Lenka Vlasáková (Karolinevon Fuchs), Vojtěch Kotek (Franz Stephan), Stefanie Reinsperger (Maria Theresia).
Quelle: MR Film/Czech Television

Ihre Geheimpolizei attackiert das Glücksspiel und damit auch die Geschäftsinteressen von Franz, der ein ausschweifendes Liebesleben führt. Zumindest das Kriegsglück wendet sich zu Maria Theresias Gunsten.

Ihre Armee marschiert auf Prag. Unerwartet geschieht etwas, das Maria Theresias Leben in seinen Grundfesten erschüttert. Sie findet eine heimliche Liebe und damit auch ein neues Problem.

Besetzung:

Mit Stefanie Reinsperger (Maria Theresia), Vojtech Kotek (Franz Stephan), Zuzana Stivinova (Elizabeth), Tatiana Pauhofova (Fritz Countess), Anna Posch (Maria Anna), Zuzana Mauréry (Mademoiselle de Chartes), Borek Joura (Charles Alexander von Lorraine), Johannes Krisch (Johannes Páter), Philipp Hochmair (Trenck Baron), Dominik Warta (Bartenstein), Cornelius Obonya (Spanagel), u.a.

Drehbuch: Mirka Zlatníková
Regie: Robert Dornhelm

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