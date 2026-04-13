Film
Maria Theresia 4
Maria Theresia wirkt in ihrer Verbitterung gealtert. Ihre Eifersucht auf Franz hat sie misstrauisch gemacht. Sie verordnet dem Hof einen strengen Katholizismus.
- Produktionsland und -jahr:
- Tschechien , Österreich 2019
- Datum:
- Sendetermin
- 14.05.2026
- 20:15 - 21:55 Uhr
Ihre Geheimpolizei attackiert das Glücksspiel und damit auch die Geschäftsinteressen von Franz, der ein ausschweifendes Liebesleben führt. Zumindest das Kriegsglück wendet sich zu Maria Theresias Gunsten.
Ihre Armee marschiert auf Prag. Unerwartet geschieht etwas, das Maria Theresias Leben in seinen Grundfesten erschüttert. Sie findet eine heimliche Liebe und damit auch ein neues Problem.
Besetzung:
Mit Stefanie Reinsperger (Maria Theresia), Vojtech Kotek (Franz Stephan), Zuzana Stivinova (Elizabeth), Tatiana Pauhofova (Fritz Countess), Anna Posch (Maria Anna), Zuzana Mauréry (Mademoiselle de Chartes), Borek Joura (Charles Alexander von Lorraine), Johannes Krisch (Johannes Páter), Philipp Hochmair (Trenck Baron), Dominik Warta (Bartenstein), Cornelius Obonya (Spanagel), u.a.
Drehbuch: Mirka Zlatníková
Regie: Robert Dornhelm