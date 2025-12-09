Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine Frau in einem historischen Raum, die an einem Tisch sitzt. Sie trägt ein elegantes schwarzes Kleid mit aufwendigen, hellen Stickereien im oberen Bereich. Ihr Haar ist hochgesteckt, und sie hat große, auffällige Ohrringe. Die Mimik der Frau wirkt ernst und nachdenklich, sie scheint auf etwas konzentriert zu sein, während sie auf einem Blatt Papier schaut, das auf dem Tisch vor ihr liegt. Auf dem Tisch stehen ein Glas Wasser und eine Karaffe, sowie einige Dokumente. Der Hintergrund zeigt Wände mit reich verzierten Holzvertäfelungen und Möbel, die auf eine historische Epoche hinweisen. Die Atmosphäre wirkt majestätisch und zeugt von einem prunkvollen Interieur.

Film

Maria Theresia 3

Kaum auf dem Thron, muss Maria Theresia einen herben Verlust einstecken. Sie hat Schlesien an Friedrich II. verloren, der scheinbare Waffenstillstand mit Preußen wird nicht lange währen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
16.01.2026
20:15 - 21:50 Uhr

Maria Theresia

Überall lauern Feinde und wollen Teile des Reichs erobern. Für ihren unermüdlichen Einsatz als Staatsoberhaupt bezahlt sie auch einen persönlichen Preis. Ihr Ehemann Franz wendet sich anderen Frauen zu, und ihre Schwiegermutter spielt ihr eigenes Spiel.

Das Bild zeigt eine Szene aus dem historischen Drama "Maria Theresia". Im Vordergrund ist ein Mann mit langen, lockigen, braunen Haaren und einem Schnurrbart zu sehen, der in einem prächtigen historischen Kostüm gekleidet ist. Er hat ein ernsthaftes und eindringliches Gesicht und schaut direkt zur Kamera oder zu einer anderen Person, während er eine Hand hält. Sein Blick vermittelt eine Mischung aus Entschlossenheit und Verzweiflung. Die Beleuchtung ist gedämpft und wirkt warm, was die dramatische Stimmung der Szene verstärkt. Im Hintergrund sind schemenhaft weitere Figuren zu erkennen, die ebenfalls in historischem Militärgewand gekleidet sind. Der Hintergrund ist unscharf, was den Fokus auf die handelnde Person im Vordergrund verstärkt. Insgesamt vermittelt das Bild eine spannungsgeladene Atmosphäre, die auf eine bedeutende und emotionale Interaktion im Kontext der Handlung hinweist.
Philipp Hochmair (Baron Trenck).
Quelle: MR Film/Czech Television

Die Schwiegermutter stellt sich als Komplizin des französischen Königs heraus. Maria Theresia wird von Eifersucht und Misstrauen geplagt und fühlt sich von der Welt allein gelassen.

Gegen den Willen ihrer Berater sucht sie militärische Unterstützung bei Baron von der Trenck, der nicht nur durch seinen Wagemut, sondern auch durch seine Grausamkeit und Ungesetzlichkeit einen höchst fragwürdigen Ruf genießt. In ihrer verzweifelten Lage scheint Maria Theresia ihre eigenen Werte über Bord zu werfen.

Darsteller

  • Maria Theresia - Stefanie Reinsperger
  • Franz Stephan - Vojtech Kotek
  • Elizabeth - Zuzana Stivinova
  • Fritz Countess - Tatiana Pauhofova
  • Maria Anna - Anna Posch
  • Mademoiselle de Chartes - Zuzana Mauréry
  • Charles Alexander von Lorraine - Borek Joura
  • Johannes Páter - Johannes Krisch
  • Trenck Baron - Philipp Hochmair
  • Bartenstein - Dominik Warta
  • Spanagel - Cornelius Obonya

Stab

  • Regie - Robert Dornhelm
  • Drehbuch - Miroslava Zlatníková

