Film
Maria Theresia 3
Kaum auf dem Thron, muss Maria Theresia einen herben Verlust einstecken. Sie hat Schlesien an Friedrich II. verloren, der scheinbare Waffenstillstand mit Preußen wird nicht lange währen.
- 16.01.2026
- 20:15 - 21:50 Uhr
Überall lauern Feinde und wollen Teile des Reichs erobern. Für ihren unermüdlichen Einsatz als Staatsoberhaupt bezahlt sie auch einen persönlichen Preis. Ihr Ehemann Franz wendet sich anderen Frauen zu, und ihre Schwiegermutter spielt ihr eigenes Spiel.
Die Schwiegermutter stellt sich als Komplizin des französischen Königs heraus. Maria Theresia wird von Eifersucht und Misstrauen geplagt und fühlt sich von der Welt allein gelassen.
Gegen den Willen ihrer Berater sucht sie militärische Unterstützung bei Baron von der Trenck, der nicht nur durch seinen Wagemut, sondern auch durch seine Grausamkeit und Ungesetzlichkeit einen höchst fragwürdigen Ruf genießt. In ihrer verzweifelten Lage scheint Maria Theresia ihre eigenen Werte über Bord zu werfen.
Darsteller
- Maria Theresia - Stefanie Reinsperger
- Franz Stephan - Vojtech Kotek
- Elizabeth - Zuzana Stivinova
- Fritz Countess - Tatiana Pauhofova
- Maria Anna - Anna Posch
- Mademoiselle de Chartes - Zuzana Mauréry
- Charles Alexander von Lorraine - Borek Joura
- Johannes Páter - Johannes Krisch
- Trenck Baron - Philipp Hochmair
- Bartenstein - Dominik Warta
- Spanagel - Cornelius Obonya
Stab
- Regie - Robert Dornhelm
- Drehbuch - Miroslava Zlatníková