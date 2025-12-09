Film
Maria Theresia 2
Aus dem Eheglück mit Franz Stephan in der Toskana gerissen, findet sich Maria Theresia nach dem Tod Karls VI. plötzlich als dessen Nachfolgerin auf dem Thron.
- Produktionsland und -jahr:
- Tschechien , Österreich 2017
- Datum:
- Sendetermin
- 09.01.2026
- 20:15 - 22:00 Uhr
Die über sie hereinbrechenden Staatsgeschäfte überfordern die junge Frau, und der vernachlässigte Franz Stephan geht bald eigene Wege. Die Feinde Österreichs halten die Zeit für die Zerschlagung von Maria Theresias Reich gekommen.
Selbst der Hof wendet sich nicht ohne Spott von ihr ab. Scheinbar am Tiefpunkt angekommen, weiß Maria Theresia einmal mehr, sich ihrem Schicksal aus eigener Kraft zu stellen. In Elisa Fritz, die bisher mehr ihrem Gatten zugewandt schien, findet sie eine treue Verbündete, die die Stimmung am Hof ab nun zu ihren Gunsten lenkt. Und in Graf Kinsky, der ihr ob seiner vermeintlichen Nähe zum verstorbenen Prinz Eugen bisher verhasst war, erkennt sie letztlich einen klugen politischen Berater.
Als dennoch von allen Seiten Krieg über das Land hereinbricht, sucht Maria Theresia Unterstützung bei den Ungarn. Der charismatische Graf Nikolaus Esterházy stellt ihr seine Hilfe in Aussicht, will aber auch ihr Herz erobern.
Darsteller
- Maria Theresia von Habsburg - Marie-Luise Stockinger
- Franz Stephan von Lothringen - Vojtech Kotek
- Maria Anna von Habsburg - Anna Posch
- Elizabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel - Zuzana Stivínová
- Maria Karolina von Fuchs-Mollard - Julia Stemberger
- Nikolaus I. Joseph Esterházy - Adorjáni Bálint
- Gottfried Philipp Spannagel - Cornelius Obonya
- Johann Christoph von Bartenstein - Dominik Warta
- Elisa Fritz - Tatiana Pauhofová
- Wilhelmine Colloredo - Nathalie Ann Köbli
- Grumbkow - Rátóti Zoltán
Stab
- Regie - Robert Dornhelm
- Drehbuch - Mirka Zlatníková