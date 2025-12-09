Maria Theresia 2

Marie-Luise Stockinger (Maria Theresia von Habsburg), Vojtech Kotek (Franz Stephan von Lothringen).

Quelle: MR Film/Beta Film/Maya Productions

Selbst der Hof wendet sich nicht ohne Spott von ihr ab. Scheinbar am Tiefpunkt angekommen, weiß Maria Theresia einmal mehr, sich ihrem Schicksal aus eigener Kraft zu stellen. In Elisa Fritz, die bisher mehr ihrem Gatten zugewandt schien, findet sie eine treue Verbündete, die die Stimmung am Hof ab nun zu ihren Gunsten lenkt. Und in Graf Kinsky, der ihr ob seiner vermeintlichen Nähe zum verstorbenen Prinz Eugen bisher verhasst war, erkennt sie letztlich einen klugen politischen Berater.



Als dennoch von allen Seiten Krieg über das Land hereinbricht, sucht Maria Theresia Unterstützung bei den Ungarn. Der charismatische Graf Nikolaus Esterházy stellt ihr seine Hilfe in Aussicht, will aber auch ihr Herz erobern.