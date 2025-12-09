Maria Theresia 1

Marie-Luise Stockinger (Maria Theresia von Habsburg).

Quelle: ORF/MR Film/Beta Film/Maya Production/Julie Vrabelová.

Und damit ist der Mann an ihrer Seite von wesentlicher politischer Bedeutung.



Besonders der allmächtige Prinz Eugen wähnt Franz Stephan als zu schwach, um über das Habsburgerreich herrschen zu können und hat jemand ganz anderen als Heiratskandidaten im Auge. Niemand zieht auch nur einen Moment in Erwägung, dass Maria Theresia selbst als Herrscherin die Geschicke des Landes lenken könnte. Schließlich ist sie nur eine Frau. Doch da hat sich der Hof in der eigensinnigen und willensstarken jungen Erzherzogin getäuscht.



Heimlich lässt sich Maria Theresia von ihrem Lehrer Gottfried Spannagel in die Regierungsgeschäfte einweisen. Mit einem geschickten Schachzug weiß sie bald ihr Schicksal wieder selbst in die Hand zu nehmen. Auch wenn sie zum Erreichen ihrer Ziele noch so manches Hindernis nehmen muss.