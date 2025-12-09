Hauptnavigation

Ein Mann steht neben einer sitzenden Frau in blauer Robe.

Film

Maria Theresia 1

Die junge Maria Theresia sieht ihren Lebensweg klar vor sich. Sie wird Franz Stephan von Lothringen heiraten, in den sie seit Kindertagen verliebt ist. Dem scheint auch nichts im Wege zu stehen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
02.01.2026
20:15 - 22:00 Uhr

Mehr

Maria Theresia Sendetypical mit Logo 2400x1350_16zu9

Maria Theresia

Selbst Vater Kaiser Karl VI. unterstützt ihre Pläne. Doch als sich immer mehr abzeichnet, dass ihre Mutter Elisabeth dem Reich keinen männlichen Thronfolger gebären wird, ändern sich die Vorzeichen. Plötzlich ist Maria Theresia die Anwärterin auf den Thron.

Eine Frau reitet auf einem weissen Pferd in einer historischen Reithalle
Marie-Luise Stockinger (Maria Theresia von Habsburg).
Quelle: ORF/MR Film/Beta Film/Maya Production/Julie Vrabelová.

Und damit ist der Mann an ihrer Seite von wesentlicher politischer Bedeutung.

Besonders der allmächtige Prinz Eugen wähnt Franz Stephan als zu schwach, um über das Habsburgerreich herrschen zu können und hat jemand ganz anderen als Heiratskandidaten im Auge. Niemand zieht auch nur einen Moment in Erwägung, dass Maria Theresia selbst als Herrscherin die Geschicke des Landes lenken könnte. Schließlich ist sie nur eine Frau. Doch da hat sich der Hof in der eigensinnigen und willensstarken jungen Erzherzogin getäuscht.

Heimlich lässt sich Maria Theresia von ihrem Lehrer Gottfried Spannagel in die Regierungsgeschäfte einweisen. Mit einem geschickten Schachzug weiß sie bald ihr Schicksal wieder selbst in die Hand zu nehmen. Auch wenn sie zum Erreichen ihrer Ziele noch so manches Hindernis nehmen muss.

Darsteller

  • Maria Theresia von Habsburg - Marie-Luise Stockinger
  • Franz Stephan von Lothringen - Vojtech Kotek
  • Maria Anna von Habsburg - Anna Posch
  • Kaiser Karl VI. - Fritz Karl
  • Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel - Zuzana Stivínová
  • Maria Karolina von Fuchs-Mollard - Julia Stemberger
  • Prinz Eugen - Karl Markovics
  • Gottfried Pilipp Spannagel - Cornelius Obonya
  • Mademoiselle de Chartres - Zuzana Mauréry

Stab

  • Regie - Robert Dornhelm
  • Drehbuch - Mirka Zlatníková

