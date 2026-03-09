Film
Rapunzel und die Rückkehr der Falken
Rapunzel wächst als Waise bei der Zauberin Eleonor auf. Als Königin Freya Eleonor an den Hof ruft, betritt Rapunzel zum ersten Mal die Stadtburg. Dort lernt sie Prinz Sigismund kennen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland , Tschechien 2023
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 08.03.2027
- Ton
- UT
- AD
Königin Freya verlangt für ihren Sohn magische Hilfe, doch die Zauberin lehnt ab. Daher werden sie und Rapunzel eingekerkert. Mit Sigismunds Hilfe gelingt ihnen die Flucht. Nach vielen Jahren des Versteckens in einem einsamen Turm findet Sigismund Rapunzel dort wieder.
Aber auch Königin Freya hat ihre Suche nicht aufgegeben, weil sie Eleonor immer noch unschädlich machen will. Als auch sie mit ihren Soldaten den einsamen Turm entdeckt, wendet die Zauberin eine mächtige Magie an, die Rapunzel von diesem Ort versetzt und Sigismund erblinden lässt.
Während Freya erschüttert feststellt, dass ihr Plan ihrem Sohn jede Aussicht auf die Thronfolge genommen hat, ist der Prinz nun ganz auf die Hilfe seines Freundes Pip angewiesen.