Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Märchen
  4. Zwerg Nase

Film

Zwerg Nase

Der zehnjährige Jakob hilft lieber seiner Mutter an ihrem Gemüsestand auf dem Markt als dem Vater in der Schusterwerkstatt. Doch eines Tages hat er auf dem Markt eine unheimliche Begegnung.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 07.03.2027
Ton
AD

Mehr

Märchenfilme Sendetypical

Märchen

Darsteller

  • Zwerg Nase - Michael Markfort
  • Fee Kräuterweis - Mechthild Großmann
  • Jacob (als Kind) - Justus Kammerer
  • Herzog Alois - Markus Majowski
  • Gräfin Wilhelmine - Inga Busch
  • Haushofmeister Pestalozzi - Gilbert von Sohlern
  • Küchenmeister Schorsch - Peter Rauch
  • Küchenjunge Nepomuk - Peter Kanzler
  • Mimi - Josefine Preuß
  • Jakob (als junger Mann) - Daniel Rösner
  • Mutter Hanne - Edda Leesch
  • Vater Johann - Johannes Silberschneider
  • Frau Biedermayer - Erika Fischer-Laughlin

Stab

  • Regie - Felicitas Darschin
  • Drehbuch - Felicitas Darschin, Egbert van Wyngaarden

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.