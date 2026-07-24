Film
Zwerg Nase
Der zehnjährige Jakob hilft lieber seiner Mutter an ihrem Gemüsestand auf dem Markt als dem Vater in der Schusterwerkstatt. Doch eines Tages hat er auf dem Markt eine unheimliche Begegnung.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 07.03.2027
- Ton
- AD
Darsteller
- Zwerg Nase - Michael Markfort
- Fee Kräuterweis - Mechthild Großmann
- Jacob (als Kind) - Justus Kammerer
- Herzog Alois - Markus Majowski
- Gräfin Wilhelmine - Inga Busch
- Haushofmeister Pestalozzi - Gilbert von Sohlern
- Küchenmeister Schorsch - Peter Rauch
- Küchenjunge Nepomuk - Peter Kanzler
- Mimi - Josefine Preuß
- Jakob (als junger Mann) - Daniel Rösner
- Mutter Hanne - Edda Leesch
- Vater Johann - Johannes Silberschneider
- Frau Biedermayer - Erika Fischer-Laughlin
Stab
- Regie - Felicitas Darschin
- Drehbuch - Felicitas Darschin, Egbert van Wyngaarden