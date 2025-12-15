Hauptnavigation

Frau Holle

Wieder hat die böse Frau Hippe zugeschlagen und einen ganzen Wanderzirkus unter einer Schneelawine begraben. Nur der kleine Jakob überlebt. Frau Holle, die zugesehen hat, rettet den Jungen.

Produktionsland und -jahr:
BRD , Tschechoslowakei 1984
Märchen

Frau Holle nimmt Jakob mit in ihre Zauberwelt über den Wolken. Dort weiht sie ihn in die Geheimnisse des Wettermachens ein. Jakob lernt schnell. Eines Tages erblickt er in Frau Holles Glaskugel die kleine Elisabeth auf der Erde und macht sich auf den Weg zu ihr.

Elisabeths Mutter ist gestorben, und Jakob will dem Mädchen beistehen. Doch er muss erst viele Hindernisse überwinden, bevor er endlich zu ihr gelangt.

Darsteller

  • Frau Holle - Giulietta Masina
  • Frau Hippe - Valerie Kaplanová
  • Stiefmutter - Soňa Valentová
  • Vater - Pavol Mikulík
  • Jakob - Tobias Hoesl
  • Elisabeth - Petra Vanciková
  • Dora - Milada Ondrasiková-Krsiková
  • Prinzipal - Karel Effá
  • u. a. -

Stab

  • Regie - Juraj Jakubisko

