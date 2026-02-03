Die sieben Raben

In einem Wutanfall hatte die Mutter ihre sieben Söhne verflucht und sie mit diesem Fluch in Raben verwandelt. Bohdanka beschließt, ihre Brüder zu retten. Die Zauberin verrät ihr, dass sie ihren Brüdern zu diesem Zweck Hemden nähen müsse.



Aber nicht irgendwelche Hemden - sie müsse selbst und ohne Hilfe Brennnesseln pflücken, die Fasern bearbeiten, zu Stoff weben und jede Naht nähen.



Bohdanka macht sich auf den Weg. Sie trifft auf den schüchternen, stotternden Prinzen Bartolomej, und dank des Zauberkamms, den ihr die Zauberin geliehen hat, gelingt es ihr ganz ohne Worte, die Splitter der Vergangenheit zusammenzutragen, aus denen sich das traurige Schicksal des Prinzen Bartolomej zusammensetzt. Je besser sie Bartolomej kennenlernt, umso näher kommen sie sich.



Bartolomej bringt sie auf sein Schloss, und Bohdanka lernt das Leben am Hof kennen, wo Bartolomejs Mutter herrscht, Königin Alexandra. Diese hegt Pläne, wie sie den stotternden Bartolomej seiner Rechte als Thronfolger entledigen kann, damit der jüngere Bruder Norbert König werden kann. Bohdankas Anwesenheit auf dem Schloss stört ihre Pläne.



Anfänglich versucht Alexandra, sich des schweigenden Mädchens zu entledigen, aber als Bartolomej um ihre Hand anhält, täuscht Alexandra Freundlichkeit vor und beginnt einen Plan zu schmieden, wie sie Bartolomej und den ganzen Hof gegen Bohdanka aufhetzen kann.



Bohdanka durchschaut zwar das Vorhaben, aber als Bohdanka vor der Wahl steht, ihre Brüder zu retten oder zu sprechen und das Missverständnis, das sie von Bartolomej losreißen soll, aufzuklären, führt Bohdanka ihre Aufgabe fort. Sie riskiert damit auch ihr eigenes Leben, doch sie steht zu ihrem Wort. Erst wenn sie die Aufgabe beendet und die Brüder befreit, kann sie endlich alles aufklären.



Es stellt sich heraus, dass Königin Alexandra nur mithilfe von Lügen und Intrigen an die Macht gekommen ist und dass sie versucht hat, das junge Paar gewaltsam auseinanderzubringen, um an der Macht zu bleiben.



Der Märchenfilm "Die sieben Raben" erzählt eine Geschichte von Mut, einem starken Willen, von der Macht der Sprache und von wahrer Liebe.